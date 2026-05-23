Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef european, a transmis o scrisoare Comisiei Europene privind modificări legislative și decizii recente din Grecia, despre care EPPO susține că pot afecta funcționarea independentă și eficientă a instituției.
Miza este capacitatea Parchetului European de a investiga infracțiuni care vizează interesele financiare ale Uniunii Europene.
Parchetul European a anunțat că Laura Codruța Kovesi a informat Comisia Europeană despre o serie de evoluții recente din Grecia. Potrivit EPPO, acestea ridică semne de întrebare privind modul în care autoritățile elene respectă obligația de cooperare loială cu instituțiile Uniunii Europene.
Demersul a fost făcut în baza Regulamentului european privind condiționalitatea pentru protejarea bugetului Uniunii Europene. Acest mecanism permite analizarea unor situații care pot afecta protejarea fondurilor europene.
EPPO indică în special o modificare rapidă a Codului de procedură penală din Grecia, prin care a fost introdusă o procedură specială pentru infracțiunile grave comise de membri ai Parlamentului.
Potrivit comunicatului de presă al Parchetului European, această schimbare poate limita capacitatea procurorilor europeni de a investiga și trimite în judecată fapte aflate în competența EPPO pe teritoriul Greciei.
Laura Codruța Kovesi avertizează astfel asupra unor decizii care, în opinia instituției pe care o conduce, pot reduce eficiența anchetelor privind fraudele și infracțiunile ce afectează banii europeni.
Un alt motiv de îngrijorare invocat de EPPO este decizia Consiliului Judiciar Suprem elen de a nu recunoaște pe deplin efectele hotărârii Colegiului EPPO din 12 noiembrie 2025. Decizia respectivă viza reînnoirea pentru cinci ani a mandatelor a trei procurori europeni delegați.
EPPO susține că refuzul autorităților elene are efect negativ asupra independenței instituției în Grecia.
Parchetul European subliniază că este o instituție independentă a Uniunii Europene, responsabilă cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.