Germania pregătește măsuri fiscale mai dure. Țara va introduce o „taxă pe zahăr” pentru băuturile răcoritoare. În paralel, vor crește accizele la alcool și tutun pentru a acoperi deficitul bugetar estimat în 2027.

Ce prevede propunerea

Germania pregătește o schimbare majoră în politica fiscală, cu accent pe taxarea produselor considerate nesănătoase. Printre măsuri se numără introducerea unei „taxe pe zahăr” pentru băuturile îndulcite, inclusiv sucurile carbogazoase și limonadele.

Inițiativa face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme fiscale analizate la nivel guvernamental, notează publicația . În paralel, sunt luate în calcul și o taxare progresivă a acestor produse, majorarea accizelor la băuturile spirtoase și o posibilă taxă pe plastic.

Cum sunt justificate măsurile

Propunerea vine de la o comisie desemnată de ministrul sănătății, Nina Warken, în cadrul unui plan de reformă a sistemului de asigurări de sănătate. Autoritățile susțin că noile taxe ar putea descuraja consumul de .

În același timp, acestea ar genera venituri suplimentare la bugetul de stat. Surse din Ministerul Finanțelor arată că măsurile sunt concepute pentru a îmbina obiectivele de sănătate publică cu nevoia de a acoperi deficitul financiar.

Ce implicaţii are pentru bugetul 2027 şi 2028

Guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz se pregătește să traseze direcțiile bugetare pentru 2027, cu un nivel al estimat la aproximativ 543 de miliarde de euro. Suma marchează o creștere semnificativă față de anul actual, pe fondul unor investiții mai mari.

Cele mai consistente alocări sunt prevăzute pentru apărare și infrastructură. În același timp, datoria publică ar putea urca până la 110,8 miliarde de euro. Chiar dacă deficitul pentru 2027 este redus, pentru 2028 se conturează în continuare un gol bugetar de circa 30 de miliarde de euro, ceea ce obligă guvernul să caute noi surse de venit.