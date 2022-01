Masacru în Kazahstan. Președintele a dat ultimatumul pentru protestatari (VIDEO + FOTO)

Continuă dezastrul în Kazahstan. Trupele rusești chemate de președintele Tokayev au intervenit în forță și au împușcat pe bandă rulantă opozanții sistemului, numiți de șeful statului „teroriști”.

Vineri, 7 ianuarie, Tokayev a transmis protestatarilor că este momentul să se predea. Altfel, armata va continua să-i execute pe cei nemulțumiți. De asemenea, oficialul kazah a mai precizat că va reconecta internetul, însă în anumite condiții.

Autoritățile de la Nursultan au anunțat în urmă cu câteva ore că 26 de „criminali înarmați au fost lichidați”, cu puțin timp în urmă. Ieri, establishmentul din statul localizat fix între Rusia și China a transmis că în jur de 20 de forțe armate au fost ucise. Până în prezent, numărul exact al victimelor încă nu este cunoscut. Spiritele au fost calmate, însă mai există mici grupuri rebele pe urma cărora se află trupele trimise de la Moscova.

Trupele lui Vladimir Putin au venit dotate cu avioane, parașutiști, mașini de luptă, drone și tehnologie de ultimă generație pentru a bruia căile de comunicare ale opozanților sistemului. Protestatarii din Kazahstan nu pot discuta telefonic și nici nu pot transmite imagini și videouri pe internet, pentru a prezenta violențele orchestrate de liderii politici kazahi, în parteneriat cu rușii.

Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la începutul anului, pentru a protesta față de declin socio-economic al țării, care a culminat cu creșterea accelerată a prețurilor la gaze și carburant. Guvernul a fost demis de președinte, dar protestele au continuat. Astfel, reședința prezidențială a fost incendiată, dar șeful statului a refuzat să plece din funcție. El a răspuns cu violență, prin solicitarea ajutorului din partea vecinilor ruși.

The fall of the monument to ex-President Nazarbayev in Kazakhstan’s Taldykorgan was captured on video

