Mesajul emoţionant al unui soldat ucrainean către toate mamele: „Așteptați-ne, o să ne întoarcem toți” (VIDEO)

Un soldat ucrainean, aflat în prima linie pe front şi luptând împotriva armatei liderului de la Kremlin, emoţionant atât pentru mama lui, cât și pentru toate mamele luptătorilor, în care promite că se vor întoarce toți acasă.

Aflat pe un pe un câmp, în zăpadă, soldatul este bine echipat de iarnă, iar în spatele său mai sunt camarazi care îl așteaptă cu o mașină.

„Bună, mama! Am mâncat, m-am îmbrăcat gros, mi-am pus căciulă și merg la plimbare. Să nu-ți faci griji. Sunt cu prietenii mei. O să fim cuminți. De fapt, mesajul ăsta nu e doar pentru mama mea, ci , care ne iubesc, ne așteaptă și își fac griji pentru noi.

Știu că nu ne-ați crescut să mergem la război, dar ne-ați crescut să fim bărbați. Și când țara noastră a dat de greu, am plecat să apărăm cel mai prețios lucru pe care îl avem. Așteptați-ne, o să ne întoarcem toți și-o să ne certați din nou, o să ne arătați ce greșim și-o să ne faceți ceva bun de mâncare. Ne vedem acasă”, transmite soldatul, potrivit .

For every Ukrainian Mother🫶

Thank you for such sons 🫡

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews)