Mesajul lui Bill Gates cu privire la varianta Omicron. De ce și-a anulat miliardarul toate planurile de sărbători

Miliardarul este extrem de îngrijorat cu privire la varianta Omicron. Bill Gates este de părere că noua variantă se răspândește mai rapid ca orice virus a existat vreodată pe Pământ, iar din acest motiv a ales să facă și o serie de schimbări în viața personală.

Bill Gates a decis să nu petreacă anul acesta de Sărbători, din cauza noi variante de SARS-CoV-2. Mai mulți prieteni ai miliardarului s-au infectat cu varianta Omicron, iar astfel el a decis să își ia o serie de măsuri de precauție.

Pentru Bill Gates, sărbătorile de iarnă vor fi diferite față de ceea ce își propusese inițial. Miliardarul a decis să sărbătorească Crăciunul și Revelionul într-un format cât mai restrâns și îi îndeamnă, în continuare, pe urmăritorii din mediul online să poarte mască și mai ales să fie precauți, așa cum au procedat și până în prezent.

Gates spune că Omicron se transmite extrem de repede, fiind astfel virusul cu cea mai mare transmitere de până acum.

„Chiar când părea că viața revine la normal, am putea intra în cea mai grea parte a pandemiei. Omicron ne va lovi pe toți. Prieteni apropiați de-ai mei sunt infectați, iar eu mi-am anulat aproape toate planurile de vacanță”, a spus Bill Gates pe contul său de Twitter.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.

— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021