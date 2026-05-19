Scandalul de la Eurovision continuă: România, acuzată de o eurodeputată că a fost finanțată de Israel pentru concurs

Flavia Codreanu
19 mai 2026, 12:11
Alexandra Căpitanescu și echipa care a însoțit-o la finala Eurovision 2026 sosesc pe Aeroportul Otopeni, 17 mai 2026. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Sandalul de la Eurovision continuă cu acuzații grave la adresa României
  2. Ce au cerut protestatarii  

Sandalul de la Eurovision continuă. O fostă ministră din Spania a lansat acuzații grave și complet neașteptate care vizează în mod direct România.

Eurodeputata spaniolă Irene Montero a fost prezentă la o manifestație pro-palestiniană pentru a critica dur desfășurarea concursului muzical de la Viena.

Aceasta a susținut în fața mulțimii că procesul de vot ar fi fost grav viciat în favoarea statului evreu.

„Este urgent să se pună capăt complicității Europei cu statul terorist Israel. S-a desfășurat Eurovision, iar chiar organizația a recunoscut că Israelul manipulează televotul și există nereguli în televot”, a declarat Irene Montero pentru publicația spaniolă 20minutos.es.

Mai mult, fostul oficial de la Madrid a mers mai departe cu scenariile și a afirmat public că delegările din România și Bulgaria ar fi primit sume importante de bani din partea Israelului.

„Cele trei candidaturi care au ocupat primele locuri, Bulgaria, Israel și România, sunt finanțate din fonduri israeliene”, a adăugat eurodeputata.

Evenimentul de amploare din Spania a fost pus la cale de o coaliție extinsă de platforme civice și organizații de solidaritate, publicația spaniolă 20minutos.es.

Scopul principal al adunării a fost comemorarea „Nakba”, evenimentul istoric ce marchează exodul palestinienilor din anul 1948.

Pe lângă acuzațiile legate de domeniul muzical, manifestanții au cerut guvernelor europene acțiuni imediate și extrem de drastice pe plan extern.

Aceștia au solicitat ruperea totală a relațiilor comerciale, diplomatice și militare cu Israelul, dezarmarea completă a acestui stat, precum și eliberarea teritoriilor palestiniene sub sancțiuni internaționale stricte.

