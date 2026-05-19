Starbucks a fost implicat într-un scandal uriaș de imagine în Coreea de Sud. Compania a stârnit furia publicului după ce a lansat o campanie marketing nepotrivită.

Starbucks a fost implicat într-un scandal uriaș la Seul. De ce?

Grupul Shinsegae, conglomeratul care deține licența lanțului american de în Coreea de Sud, l-a concediat imediat pe directorul Sohn Jeong-hyun. Decizia radicală a fost luată la doar câteva ore de la lansarea unei campanii numite „Tank Day”. Compania dorea să promoveze o gamă de pahare termoizolante foarte solide, însă momentul ales a fost extrem de nefericit.

Promovarea a fost lansată exact de Ziua Mișcării pentru Democratizare, un moment solemn care comemorează Revolta de la Gwangju din mai 1980. Oamenii au fost scandalizați deoarece termenul de „tanc” a trimis imediat cu gândul la vehiculele militare folosite atunci de guvern pentru a înăbuși violent protestele studențești.

De ce a provocat un val de revoltă

Pe lângă ideea de tanc, sud-coreenii au fost extrem de jigniți și de sloganul ales, care făcea referire la un sunet de impact. Criticii au atras atenția că această expresie amintește de o explicație absurdă oferită de poliție în anul 1987, după ce un student protestatar a murit în timpul interogatoriilor din cauza torturii.

La acea vreme, autoritățile au susținut în mod fals că tânărul a murit subit după ce anchetatorii au lovit un birou cu palma. Evenimentele din 1980 și 1987 sunt răni încă deschise în societatea sud-coreeană, motiv pentru care reacția împotriva lanțului de cafenele a fost extrem de dură și de rapidă.

Cum a reacționat președintele țării când a aflat că Starbucks a fost implicat în scandal

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung s-a declarat public de-a dreptul furios din cauza acestei inițiative de marketing și a cerut scuze imediate pentru familiile victimelor. Oficialul a numit această acțiune o pată pe memoria protestelor însângerate ale cetățenilor și a criticat dur viziunea pur comercială a celor din conducere, scrie .

În urma presiunilor uriașe, compania a retras imediat campania de pe toate canalele de comunicare. Atât conducerea locală, cât și reprezentanții de la vârful grupului de retail și-au cerut scuze public, transmițând că regretă profund suferința provocată celor care au avut de suferit în timpul demonstrațiilor istorice.

Ce măsuri de urgență au fost anunțate pentru criza de imagine

Conducerea centrală a lanțului american a reacționat printr-un comunicat oficial și a anunțat că o anchetă internă amănunțită este deja în desfășurare. Reprezentanții globali au transmis condoleanțe și scuze sincere comunităților afectate și oamenilor din orașul Gwangju.

Pentru a repara prejudiciul de imagine, compania a început implementarea unor controale interne mult mai stricte în toate filialele sale. Vor fi introduse standarde severe de verificare pentru toate materialele publicitare și programe speciale de instruire a angajaților, pentru a preveni astfel de greșeli majore în viitor.