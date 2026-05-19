Starbucks a fost implicat într-un scandal uriaș de imagine în Coreea de Sud. Compania a stârnit furia publicului după ce a lansat o campanie marketing nepotrivită.
Grupul Shinsegae, conglomeratul care deține licența lanțului american de cafenele în Coreea de Sud, l-a concediat imediat pe directorul Sohn Jeong-hyun. Decizia radicală a fost luată la doar câteva ore de la lansarea unei campanii numite „Tank Day”. Compania dorea să promoveze o gamă de pahare termoizolante foarte solide, însă momentul ales a fost extrem de nefericit.
Promovarea a fost lansată exact de Ziua Mișcării pentru Democratizare, un moment solemn care comemorează Revolta de la Gwangju din mai 1980. Oamenii au fost scandalizați deoarece termenul de „tanc” a trimis imediat cu gândul la vehiculele militare folosite atunci de guvern pentru a înăbuși violent protestele studențești.
Pe lângă ideea de tanc, sud-coreenii au fost extrem de jigniți și de sloganul ales, care făcea referire la un sunet de impact. Criticii au atras atenția că această expresie amintește de o explicație absurdă oferită de poliție în anul 1987, după ce un student protestatar a murit în timpul interogatoriilor din cauza torturii.
La acea vreme, autoritățile au susținut în mod fals că tânărul a murit subit după ce anchetatorii au lovit un birou cu palma. Evenimentele din 1980 și 1987 sunt răni încă deschise în societatea sud-coreeană, motiv pentru care reacția împotriva lanțului de cafenele a fost extrem de dură și de rapidă.
Președintele sud-coreean Lee Jae Myung s-a declarat public de-a dreptul furios din cauza acestei inițiative de marketing și a cerut scuze imediate pentru familiile victimelor. Oficialul a numit această acțiune o pată pe memoria protestelor însângerate ale cetățenilor și a criticat dur viziunea pur comercială a celor din conducere, scrie Reuters.
În urma presiunilor uriașe, compania a retras imediat campania de pe toate canalele de comunicare. Atât conducerea locală, cât și reprezentanții de la vârful grupului de retail și-au cerut scuze public, transmițând că regretă profund suferința provocată celor care au avut de suferit în timpul demonstrațiilor istorice.
Conducerea centrală a lanțului american a reacționat printr-un comunicat oficial și a anunțat că o anchetă internă amănunțită este deja în desfășurare. Reprezentanții globali au transmis condoleanțe și scuze sincere comunităților afectate și oamenilor din orașul Gwangju.
Pentru a repara prejudiciul de imagine, compania a început implementarea unor controale interne mult mai stricte în toate filialele sale. Vor fi introduse standarde severe de verificare pentru toate materialele publicitare și programe speciale de instruire a angajaților, pentru a preveni astfel de greșeli majore în viitor.