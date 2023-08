Momente de panică la bordul unui avion cu destinația Barcelona / Clipul postat pe rețelele de socializare a ajuns viral (VIDEO)

Pasagerii unui avion cu destinația Barcelona au trecut prin momente de panică, din cauza unor turbulențe uriașe. Totul a fost filmat de un pilot, iar clipul video a devenit viral pe TikTok, scrie .

Jimmy Nicholson, pilot și star de reality TV din Australia, a declarat că a avut parte de cele mai mari turbulențe, însă a precizat că nu avem de ce să ne îngrijorăm în astfel de situații.

Pilotul călătorea cu soția lui spre Barcelona, unde își vor petrece luna de miere. Cei doi stăteau în spatele avionului atunci când au început turbulențele.

Horrible turbulence on our flight today. Im a Pilot and actually fly this aircaft type (Airbus). Here’s why you have nothing to worry about