NASA anunță o descoperire crucială: poate detecta de pe Stația Spațială toți marii poluatori cu metan de pe glob ceea ce va contribui la soluționarea crizei ecologice

O nouă misiune anunță că a testat un instrument orbital care a permis detectarea din spaţiu a zeci de „superemiţători” de metan. Aceştia sunt, în general, locuri din sectoare asociate combustibililor fosili, tratării deşeurilor sau chiar din domeniul agricol, relatează AFP și Reuters.

, descoperirea ar putea contribui la limitarea emisiilor în atmosferă a acestui gaz cu efect de seră, metanul fiind responsabil pentru ; deşi rămâne în atmosferă mult mai puţin timp comparativ cu dioxidul de carbon (CO2), gazul are un potenţial de încălzire de 80 de ori mai mare pe o perioadă de 20 de ani.

Lansată în spaţiu în iulie şi instalată pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), misiunea, denumită EMIT (Earth Surface Mineral Dust Investigation), avea iniţial scopul de a observa modul în care deplasarea prafului încărcat cu particule minerale, purtat de vânt din deşerturi şi alte regiuni aride, afectează clima prin captarea sau blocarea căldurii Soarelui, contribuind astfel la încălzirea sau răcirea planetei.

Specialiștii vor identifica mai eficient sursele scurgerilor masive de metan

Descoperirea permite observarea a peste 50 de „superemiţători” în Asia Centrală, Orientul Mijlociu şi sud-vestul Statelor Unite, a anunţat agenţia spaţială americană NASA.

Acest fapt, „nu doar că îi va ajuta pe oamenii de ştiinţă să identifice mai eficient locurile din care provin scurgerile de metan, dar şi să înţeleagă cum pot fi combătute, şi acest lucru rapid”, a declarat directorul NASA Bill Nelson.

Metanul absoarbe lumina infraroşie într-un mod unic

„Unii dintre norii (de metan) detectaţi de EMIT se numără printre cei mai mari văzuţi vreodată”, a spus Andrew Thorpe din cadrul Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA unde a fost proiectat şi construit instrumentul. Specialistul a constatat că metanul absoarbe lumina infraroşie într-un mod unic, pe care spectrometrul cu care instrumentul EMIT este dotat îl poate detecta cu uşurinţă.

Înconjurând Pământul o dată la 90 de minute de la bordul ISS, la o distanţă de aproximativ 420 de kilometri de Pământ, EMIT este capabil să scaneze regiuni vaste ale planetei, putând în acelaşi timp să se concentreze pe zone mici, cât un teren de fotbal – menționează sursele amintite.

Doar trei regiuni observate prima dată de EMIT poluează planeta cu zeci mii tone metan pe oră

„Ceea ce am descoperit într-un timp atât de scurt este deja dincolo de ceea ce ne-am fi putut imagina”, a adăugat el. Astfel, în Turkmenistan, de exemplu, instrumentul a identificat un grup format din 12 nori de metan proveniţi din infrastructura asociată producţiei de petrol şi gaze, la est de oraşul-port Hazar; îndreptându-se spre vest, unii dintre aceşti nori se întind pe 32 de kilometri.

Mai departe, în statul american New Mexico, un alt nor de aproximativ 3,3 kilometri lungime a fost detectat în zona unuia dintre cele mai mari câmpuri petroliere din lume iar în Iran, la sud de Teheran, a fost observat un nor de metan de cel puţin 4,8 kilometri, emis dintr-un complex de tratare a deşeurilor.

Se estimează că doar aceste trei regiuni eliberează în atmosferă 50.400, 18.300, respectiv 8.500 de kilograme de metan pe oră.

Gropile de gunoi pot reprezenta o sursă majoră de metan

Gropile de gunoi pot reprezenta o sursă majoră de metan rezultat din procesul de descompunere.

EMIT, unul dintre cele 25 de instrumente ştiinţifice pentru observarea Pământului aflate pe orbită, EMIT ar putea identifica sute de super-emiţători de metan înainte de sfârşitul misiunii sale de un an, a precizat NASA.