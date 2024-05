New York Times: Bombele folosite în atacul aerian israelian asupra taberei Rafah, în urma căruia au murit zeci de oameni, inclusiv copii, au fost fabricate în SUA

Citând experți în arme americani, că bombele folosite într-un care au provocat duminică un incendiu uriaș într-o zonă cu corturi pentru persoanele strămutate din Rafah și au ucis cel puțin 45 de persoane, au fost fabricate în SUA.

Resturile de muniție filmate în locul loviturii a doua zi erau resturi de la un GBU-39, o bombă proiectată și fabricată în Statele Unite, a descoperit The Times.

Oficialii americani au îndemnat Israelul să folosească mai mult acest tip de bombe, despre care spuneau că poate reduce victimele civile.

Trevor Ball, un fost tehnician în eliminarea munițiilor explozive din armata SUA și unul dintre experții citați în articolul NYT, a identificat armele pe platforma X.

US made Small Diameter Bomb(SDB)/GBU-39 fragments visible in the Rafah strike. This is from the rear control section.

