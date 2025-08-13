Vladimir Putin ar fi dat undă verde pentru testul privind noua rachetă rusească de croazieră cu propulsie nucleară, potrivit a doi cercetători americani și o sursă occidentală din domeniul securității, chiar în timp ce președintele rus se pregătește pentru discuții despre Ucraina cu președintele american Donald Trump, vineri.

Detalii despre noua rachetă rusească

De ce pregătește Rusia un test Burevestnik

Ce s-a întâmplat cu testele anterioare

Jeffrey Lewis de la Institutul de Studii Internaționale Middlebury, cu sediul în California, și Decker Eveleth de la organizația de cercetare și analiză CNA, cu sediul în Virginia, și-au exprimat evaluările separat, studiind imaginile realizate în ultimele săptămâni până marți de Planet Labs, o firmă comercială de sateliți.

Aceștia au fost de acord că fotografiile au arătat o activitate extinsă la poligonul de testare Pankovo, din arhipelagul Novaya Zemlya din Marea Barents, inclusiv creșteri ale personalului și echipamentelor, precum și ale navelor și aeronavelor asociate cu testele anterioare privind noua rachetă rusească 9M730 Burevestnik (Storm Petrel).

„Putem vedea toată activitatea de la locul de testare, adică cantități uriașe de provizii care sosesc pentru a sprijini operațiunile, dar și mișcarea în locul unde lansează efectiv racheta”, a spus Lewis.

O sursă occidentală din domeniul securității, care a cerut să nu fie identificată, a confirmat că Rusia pregătește un test Burevestnik.

Lewis a spus că un test ar putea avea loc săptămâna aceasta, ceea ce ridică posibilitatea ca acesta să eclipseze summitul Trump-Putin din Alaska.

Putin a declarat că arma – denumită SSC-X-9 Skyfall de către NATO – este „invincibilă” în fața apărării antirachetă actuale și viitoare, cu o rază de acțiune aproape nelimitată și o traiectorie de zbor imprevizibilă.

Lewis, Eveleth și doi experți în controlul armelor au declarat că dezvoltarea rachetei a căpătat o importanță mai mare pentru Moscova de când Trump a anunțat în ianuarie dezvoltarea unui scut antirachetă american Golden Dome, potrivit .

Însă mulți experți spun că nu este clar dacă noua rachetă rusească poate evita apărarea, nu va oferi Moscovei capabilități pe care nu le are deja și va emite radiații de-a lungul traiectoriei sale de zbor.

Un test ar fi fost programat cu mult înainte de anunțul de săptămâna trecută privind întâlnirea Trump-Putin, au spus cercetătorii și experții.

Dar Putin ar fi putut suspenda pregătirile în vederea sateliților spion americani pentru a semnala deschiderea sa de a pune capăt războiului său din Ucraina, precum și de a relua discuțiile privind controlul armelor cu SUA, au spus experții. Noul START, ultimul pact SUA-Rusia care limitează desfășurările nucleare strategice, expiră pe 5 februarie.

Burevestnik are un palmares slab în teste, potrivit grupului de advocacy Nuclear Threat Initiative, cu două succese parțiale dintre cele 13 teste cunoscute.

Eveleth și Lewis au spus că imaginile Planet Labs au arătat stive de containere maritime, echipamente și personal care sosesc de la sfârșitul lunii iulie. Lewis a declarat că două aeronave echipate pentru a colecta date de testare au fost parcate pe aerodromul militar Rogachevo din arhipelag de la mijlocul lunii iulie. Imaginile pe care le-a furnizat agenției Reuters au arătat două avioane mari, montate cu cupole radar în formă de farfurie.

El a remarcat prezența a cel puțin cinci nave asociate cu teste anterioare. Un site web de urmărire a navelor – VesselFinder.com – a arătat că o a șasea navă legată de testele anterioare urma să sosească marți, a spus el.

Reuters a confirmat că site-ul web arăta nava, o navă de marfă numită Teriberka, care se îndrepta spre Novaya Zemlya, dar nu a putut confirma independent celelalte descoperiri ale cercetătorilor.

Eveleth și Lewis au declarat că au început să examineze imaginile din Pankovo începând cu luna iulie, după ce Rusia a publicat pe 6 august o notificare către navigatori de a sta departe de zonă în perioada 9-12 august.