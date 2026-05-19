ONU avertizează că războiul din Ucraina devine „mai mortal pe zi ce trece”, în timp ce numărul victimelor civile crește, iar ajutorul umanitar ajunge tot mai greu la oamenii aflați în nevoie.

Oficialii Națiunilor Unite spun că atacurile asupra infrastructurii civile, bombardamentele aeriene masive și lipsa finanțării pun presiune uriașă pe operațiunile de sprijin, informează Agerpres.

Bilanț civil în creștere, după un nou val de atacuri

Războiul din Ucraina a intrat în al cincilea an, iar ONU atrage atenția că violențele se intensifică pe toate fronturile. Kayoko Gotoh, directoare în cadrul departamentelor ONU pentru afaceri politice, consolidarea păcii și operațiuni de pace, a transmis Consiliului de Securitate că populația civilă plătește un preț tot mai mare.

„Ajuns cu bine în al cincilea an, războiul din Ucraina devine mai mortal pe zi ce trece”, a declarat Kayoko Gotoh în fața Consiliului de Securitate, potrivit .

Potrivit datelor prezentate de ONU, luna trecută au fost înregistrați cel puțin 238 de civili uciși și 1.404 răniți. Este cel mai ridicat bilanț lunar al victimelor civile din iulie 2025 până acum.

„Este un tipar continuu de creștere a vătămării civililor”, a avertizat Kayoko Gotoh, conform sursei citate.

ONU vorbește despre aproape 16.000 de civili uciși în războiul din Ucraina

De la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, Biroul ONU pentru Drepturile Omului a verificat cel puțin 15.850 de civili uciși în Ucraina, printre care 791 de copii. Alte 44.809 persoane au fost rănite, potrivit datelor prezentate în Consiliul de Securitate.

Războiul din Ucraina continuă să producă pierderi masive în rândul populației, iar acest război din Ucraina este descris de ONU ca o criză în care atacurile asupra civililor și infrastructurii civile rămân o problemă majoră.

Kayoko Gotoh a indicat bombardamentele aeriene de săptămâna trecută drept unele dintre cele mai ample atacuri de la începutul războiului.

„Condamnăm ferm toate atacurile împotriva civililor și a infrastructurii civile, oriunde au loc”, a spus reprezentanta ONU.

Convoaie umanitare lovite și ajutor blocat de lipsa banilor

Situația este tot mai dificilă și pentru echipele umanitare. Edem Wosornu, directoare în cadrul Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare, a declarat că lucrătorii umanitari au fost atacați în mod repetat săptămâna trecută.

Două convoaie ONU au fost lovite în timp ce transportau ajutor vital pentru civili, deși autoritățile fuseseră notificate în prealabil prin canalele stabilite.

„Între ianuarie și aprilie anul acesta, trei lucrători umanitari au fost uciși și alți 10 au fost răniți”, a declarat Edem Wosornu.

Oficialul ONU a atras atenția că armele folosite pe front schimbă rapid modul în care poate fi livrat ajutorul umanitar în zonele afectate. Ea a amintit că atacurile directe asupra lucrătorilor umanitari sunt interzise de dreptul internațional.

„Atacarea lor directă este strict interzisă și poate constitui crimă de război”, a transmis Edem Wosornu.

În paralel, ONU se confruntă cu o lipsă majoră de finanțare. Din cele 2,3 miliarde de dolari necesare pentru operațiunile umanitare, aproape trei sferturi nu sunt încă acoperite, ceea ce înseamnă un deficit de aproape 1,7 miliarde de dolari. Din acest motiv, ajutorul ajunge doar la o parte dintre cei 10,8 milioane de oameni care au nevoie de sprijin.

Schimb de prizonieri, dar puțin progres la negocieri

ONU a salutat schimbul de prizonieri mediat de Statele Unite, prin care 205 persoane din fiecare tabără au fost returnate pe 15 mai. Măsura este văzută ca un prim pas către un schimb mai amplu, care ar putea viza 2.000 de prizonieri.

„Părțile trebuie să finalizeze detaliile și să implementeze integral toate fazele schimbului la scară largă convenit”, a cerut Kayoko Gotoh.

Totuși, oficialii ONU avertizează că reluarea directe nu a adus progrese semnificative în ultimul an. Kayoko Gotoh a cerut celor două părți să revină la masa discuțiilor.

„Negocierile trebuie reluate fără alte întârzieri pentru a preveni o nouă escaladare”, a spus reprezentanta ONU, potrivit sursei.