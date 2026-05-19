Tribunalul Penal Internațional (ICC) ar putea emite mandate de arestare pe numele a cinci oficiali politici și militari din Israel, în legătură cu acuzații de crime de război în Fâșia Gaza. Printre numele vehiculate se află miniștri importanți din guvernul israelian, dar și comandanți ai armatei, în timp ce Curtea de la Haga a negat recent că ar fi emis deja noi mandate.

Presiune juridică tot mai mare asupra Israelului

Autoritățile israeliene se așteaptă ca Tribunalul Penal Internațional de la Haga să vizeze noi oficiali de rang înalt, pe fondul anchetelor legate de războiul din Gaza. Potrivit estimărilor citate de The Jerusalem Post, lista ar include trei membri ai guvernului și doi comandanți ai armatei israeliene.

Numele menționate sunt ministrul Apărării, Israel Katz, ministrul Finanțelor, Bezalel Smotrich, ministrul Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, șeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, și șeful Comandamentului de Sud, Yaniv Asor.

Un astfel de pas ar extinde presiunea juridică internațională asupra conducerii Israelului, după ce, în 2024, Tribunalul Penal Internațional a emis mandate de arestare pentru premierul Benjamin Netanyahu și fostul ministru al Apărării Yoav Gallant, în dosarul acuzațiilor privind conflictul din Gaza.

Mandate ICC pentru oficiali israelieni, un subiect sensibil la Ierusalim

Informațiile privind posibile mandate ICC pentru oficiali israelieni au provocat reacții puternice în Israel, iar aceste mandate ICC pentru oficiali israelieni ar putea deschide un nou front diplomatic între statul israelian și instituțiile internaționale.

Potrivit The Jerusalem Post, Curtea ar putea analiza acuzații de crime de război în Fâșia Gaza, în contextul războiului dintre Israel și Hamas. În același timp, trebuie precizat că ICC a respins recent un raport apărut în , citată de G4Media, afirmând că nu au fost emise noi mandate în dosarul privind situația din Palestina.

Raportările vin după ce Haaretz a scris, citând o sursă diplomatică, că Tribunalul ar fi urmărit în mod discret mandate împotriva unor oficiali israelieni, fără să le publice numele. Ulterior, Curtea de la Haga a transmis că informația privind emiterea unor noi mandate este inexactă.

Smotrich reacționează dur și anunță evacuarea unui sat palestinian

Bezalel Smotrich, unul dintre oficialii despre care presa israeliană scrie că ar putea fi vizat, a avut o reacție dură în cadrul unei conferințe de presă. Ministrul a anunțat că va folosi atribuțiile sale pentru evacuarea satului palestinian Khan al-Ahmar, din Cisiordania.

„Imediat după ce termin de vorbit aici, voi semna un ordin pentru evacuarea Khan al-Ahmar, în limitele autorității mele ca ministru în Ministerul Apărării. Le promit tuturor dușmanilor noștri: acesta este doar începutul”, a declarat Bezalel Smotrich, potrivit The Jerusalem Post.

Declarația a fost făcută în contextul informațiilor privind un posibil mandat de arestare. Reuters a relatat, de asemenea, că Smotrich a susținut că procurorul ICC ar fi cerut în mod confidențial sa, deși Curtea nu a confirmat public un astfel de demers.

Gaza rămâne centrul dosarului de la Haga

Comandamentul de Sud al armatei israeliene are în aria sa de operațiuni Fâșia Gaza și zonele din jur, motiv pentru care includerea unor comandanți militari pe lista vehiculată ar avea o miză majoră. Pentru Israel, un nou val de mandate ar însemna nu doar o problemă juridică, ci și o lovitură de imagine pe scena internațională.

De cealaltă parte, Tribunalul Penal Internațional insistă că sale sunt judiciare, nu politice, iar orice decizie privind mandate de arestare este legată de anchete și de analiza probelor. Până la o confirmare oficială, informațiile rămân la nivelul estimărilor și al relatărilor din presa israeliană.

Posibilele mandate arată că războiul din Gaza continuă să producă efecte dincolo de câmpul militar. Pentru Israel, dosarul de la Haga devine o presiune suplimentară asupra liderilor politici și militari, într-un moment în care fiecare decizie legată de Gaza, Cisiordania sau securitatea internă este urmărită atent de comunitatea internațională.