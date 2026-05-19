În Bulgaria Guvernul vrea să majoreze pragurile minime de asigurări sociale cu 5% de la 1 august și să crească venitul maxim asigurabil la 2.300 de euro. În același timp, autoritățile promit că taxele nu vor fi modificate, pensiile vor crește cu 7,8% de la 1 iulie, iar cheltuielile salariale din administrație vor fi reduse prin tăierea posturilor vacante și diminuarea aparatului bugetar, informează .

Contribuții mai mari, dar fără taxe noi

Vicepremierul și ministrul bulgar de Finanțe, Galab Donev, a anunțat mai multe măsuri bugetare pregătite de coaliția aflată la guvernare, „Bulgaria Progresistă”. Una dintre cele mai importante schimbări vizează majorarea pragurilor minime de asigurări sociale cu 5%, începând de la 1 august.

În paralel, venitul maxim pentru care se plătesc contribuții sociale ar urma să urce la 2.300 de euro, față de nivelul actual de 2.111,64 euro. Măsura înseamnă o creștere de aproape 9% și are nevoie de aprobarea Parlamentului, însă coaliția de guvernare dispune, în prezent, de suficiente voturi pentru a o trece.

„Taxele vor rămâne neschimbate”, a declarat Galab Donev, potrivit Novinite, citat de Știrile Pro Tv!

Guvernul susține că toate plățile sociale sunt garantate, într-un context în care Bulgaria încearcă să țină sub control deficitul bugetar și să își ajusteze cheltuielile publice.

Pensii majorate de la 1 iulie

Pensionarii vor primi mai mulți bani de la 1 iulie, prin aplicarea așa-numitei reguli elvețiene, mecanism deja prevăzut în Codul de Securitate Socială. Creșterea anunțată este de 7,8%, iar pensia minimă pentru vechime și limită de vârstă va urca de la 322,37 euro la 347,51 euro.

Creșterea pensiilor în Bulgaria vine în paralel cu modificările privind contribuțiile sociale, iar această creștere a pensiilor în Bulgaria trebuie aprobată formal prin amendamente la legea bugetului prelungit, deoarece țara nu are încă adoptat bugetul asigurărilor sociale pentru anul în curs.

Noile măsuri sunt mai moderate decât cele prevăzute într-un proiect bugetar anterior, susținut de GERB, care nu a fost adoptat. Acel plan prevedea ca pragul minim de asigurări să fie aliniat complet la salariul minim, iar venitul maxim asigurabil să ajungă la 2.352 de euro.

Guvernul renunță la majorările automate pentru funcții înalte în Bulgaria

O altă măsură anunțată de Guvern vizează eliminarea creșterilor automate de salarii pentru persoanele aflate în funcții publice înalte. Sunt vizate inclusiv salariile miniștrilor, viceminiștrilor, membrilor autorităților de reglementare, magistraților, structurilor de ordine publică și personalului universitar.

În plus, de la 1 septembrie, administrația ar trebui să reducă cu 10% cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale. Galab Donev a precizat că măsura nu ar urma să taie direct salariile individuale, ci să reducă aparatul administrativ prin eliminarea posturilor neocupate și prin diminuarea numărului de angajați.

Prin aceste decizii, guvernul încearcă să transmită că ajustarea bugetară nu va veni prin taxe mai mari, ci prin limitarea cheltuielilor .

Deficit bugetar și acuzații la adresa fostei administrații

Ministrul Finanțelor a prezentat și date actualizate despre situația finanțelor publice. bugetar al Bulgariei era de aproximativ 1,75 miliarde de euro la finalul lunii aprilie, iar alte 2,55 miliarde de euro reprezintă cheltuieli încă neachitate. Din această sumă, aproximativ 1,1 miliarde de euro sunt legate doar de proiecte municipale.

Donev a acuzat fosta administrație că a folosit metode artificiale pentru a îmbunătăți indicatorii fiscali pentru 2025. El a indicat retrageri anticipate ale unor împrumuturi corporative de la bănci, în valoare de 363 de milioane de euro, dar și distribuirea unor dividende interimare de la companii de stat pe baza profiturilor estimate.

„Prin aceste două operațiuni, care trec drept acrobații financiare, ținta fiscală pentru 2025 a fost atinsă, dar astăzi ele complică sarcina”, a declarat Galab Donev, conform Novinite.

Potrivit ministrului, aceste decizii au mutat aproximativ 566,7 milioane de euro din veniturile estimate pentru bugetul din 2026 în anul fiscal precedent.

Economiștii cer prudență până la publicarea planului complet

Majorarea pragurilor minime de asigurări este prezentată oficial ca o încercare de apropiere de salariul minim. Totuși, noul prag ar rămâne sub salariul minim lunar din Bulgaria, care a crescut cu peste 12% la începutul anului.

Economiștii observă că această abordare se îndepărtează de practica anterioară, când pragurile minime de asigurări erau stabilite, de regulă, cel puțin la nivelul salariului minim. Aceste praguri au rolul de a limita munca nedeclarată și raportarea unor venituri mai mici decât cele reale.

Deputatul Vladislav Panev, economist și membru al formațiunii Bulgaria Democrată, a reacționat prudent. El a criticat creșterea plafonului maxim de asigurări, pe care a numit-o o veste proastă, dar a susținut unele măsuri de disciplină fiscală, precum oprirea majorărilor automate pentru oficiali și reducerea cheltuielilor administrative excesive.