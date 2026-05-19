Rețea europeană acuzată că transforma cenușă toxică în cărbuni pentru grătar. Ce au descoperit autoritățile italiene

19 mai 2026, 22:40
Sursa foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum funcționa rețeaua investigată de autoritățile italiene
  2. Ce au descoperit anchetatorii

Autoritățile italiene au anunțat destructurarea unei rețele suspectate că recicla ilegal cenușă toxică și o transforma în produse vândute pe piața europeană. Ancheta, desfășurată în mai multe state, vizează companii și persoane acuzate de trafic de deșeuri și fraudă.

Potrivit anchetatorilor, schema funcționa prin intermediul unor firme care operau în Italia, Germania, Austria, Croația, Serbia și Elveția.

Cum funcționa rețeaua investigată de autoritățile italiene

Carabinierii italieni au transmis că 19 persoane și trei companii sunt anchetate în acest dosar, iar 12 suspecți au fost deja arestați. În cadrul operațiunii, autoritățile au confiscat și o unitate de producție din Tirolul de Sud, după o investigație care a durat patru ani.

Anchetatorii susțin că două companii italiene ar fi obținut „un profit ilicit de sute de mii de euro” prin transformarea cenușii contaminate în produse utilizate ulterior în agricultură, construcții sau cărbuni pentru grătare, relatează CTV News.

Schema implica fabrici din Croația și Serbia, unde cenușa toxică era folosită pentru producerea brichetelor de cărbune. În același timp, alte unități din Germania și Austria ar fi utilizat aceleași materiale în scopuri agricole.

Ce au descoperit anchetatorii

Investigația a inclus interceptări telefonice și verificări privind circuitul deșeurilor, iar polițiștii spun că au identificat o rețea extinsă de firme create special pentru această activitate.

Potrivit autorităților, companiile implicate controlau întregul proces, „de la producerea cenușii până la distribuția acesteia pe piața europeană”, relatează Antena3. Oamenii legii susțin că materialele proveneau din procese industriale de piroliză și gazeificare, utilizate pentru transformarea deșeurilor organice în gaz.

Anchetatorii au precizat că cenușa conținea niveluri ridicate de hidrocarburi aromatice policiclice, substanțe considerate periculoase și care depășeau limitele legale admise.

Potrivit poliției italiene, gruparea ar fi beneficiat inclusiv de protecția unei agenții locale de mediu, aspect care face acum parte din ancheta aflată în desfășurare.

