Acasa » Politică » Radu Miruță a mers la stadion să discute cu suporterii Stelei: „Ce mă ține cel mai mult preocupat de această problemă este nedreptatea" (FOTO)

Traian Avarvarei
19 mai 2026, 23:54
Sursa foto: Radu Miruță / Facebook

Radu Miruță (USR), ministrul interimar al Apărării, a anunțat că s-a întâlnit, marți seară, cu suporteri ai Stelei, discuțiile vizând „toți pașii posibili de făcut împreună în perioada următoare, atâția câți un Guvern interimar mai are voie legal să facă”. Totodată, el a criticat deciziile politice şi „jocurile de culise” care împiedică promovarea clubului în prima ligă.

Amintim că, pe 7 mai, Miruță a anunțat că a primit 14 oferte de la companii private pentru asocierea cu secția de fotbal a CSA Steaua, astfel încât echipa să poată promova în prima ligă. De precizat că echipa de fotbal Steaua București e în Liga a II-a și nu poate promova în Superliga României tocmai pentru că regulamentul interzice acest lucru echipelor care nu au un acționariat privat.

Mesajul lui Radu Miruță, după discuțiile cu suporterii Stelei

„Am mers astă-seară să stau de vorbă cu suporteri ai Stelei. Pe stadion, acolo unde sufletul acestor oameni este de ani de zile umilit de decizii politice.

Dincolo de zgomotul intoxicat împins de cei care nu vor Steaua în prima ligă, dincolo de știrile false propagate, am mers să le vorbesc deschis despre absolut toți pașii posibili de făcut împreună în perioada următoare. Atâția câți un guvern interimar mai are voie legal să facă.

Ce mă ține cel mai mult preocupat de această problemă este nedreptatea. Nedreptatea la care sunt supuși suporteri pasionați care vin pe stadion și pe ploaie, și pe vânt, ori sportivi care câștigă pe teren, dar sunt trimiși la colț de interesele financiare din fotbal.

Nu le poți cere oamenilor să creadă în merit, în muncă și în reguli corecte, cât timp exact cei care le respectă sunt ținuți pe margine. Steaua trebuie judecată pe teren, nu în birouri și jocuri de culise”, a transmis ministrul Radu Miruță, pe Facebook.

