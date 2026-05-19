B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Soluția pe care o propune Stolojan „ca să nu pierdem ca fraierii miliarde de euro, bani gratis de la UE” (VIDEO)

Soluția pe care o propune Stolojan „ca să nu pierdem ca fraierii miliarde de euro, bani gratis de la UE” (VIDEO)

Traian Avarvarei
19 mai 2026, 22:34
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Soluția pe care o propune Stolojan „ca să nu pierdem ca fraierii miliarde de euro, bani gratis de la UE” (VIDEO)
Foto: Facebook @ Theodor Stolojan
Cuprins
  1. Cine e vinovat de criza politică
  2. De ce un guvern tehnocrat nu e o soluție
  3. Soluția temporară de guvernare avansată de Stolojan

Fostul premier Theodor Stolojan e de părere că Guvernul Bolojan va putea funcționa așa, interimar, până în august sau până când președintele Nicușor Dan găsește o soluție la criza politică, „și va folosi parlamentarii care au drept de inițiativă parlamentară pentru a promova proiectele de legi de care România are nevoie”.

Stolojan a insistat că e nevoie și se poate obține acord parlamentar punctual pe proiectele importante de care depinde accesarea fondurilor europene. PNRR-ul expiră pe 31 august, deci calendarul e strâns, iar Stolojan insistă că nu ne putem permite să pierdem „ca fraierii” aceste miliarde.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cine e vinovat de criza politică

Theodor Stolojan a insistat să înceapă prin a stabili cine e vinovat de criza politică în care ne aflăm: „În primul rând, să stabilim un lucru – când s-a împotmolit guvernarea și s-a produs ceea ce s-a produs. PSD-ul s-a retras, moțiune de cenzură, în momentul în care reforma a început să atace administrația publică, centrală și locală, și companiile de stat, cu capital de stat. În acest moment, PSD-ul a simțit că nu se mai poate cu premierul Bolojan. Ca să fie lucrurile foarte clare!”.

De ce un guvern tehnocrat nu e o soluție

Acesta a explicat apoi de ce un guvern de tehnocrați nu ar fi o soluție acum pentru România: „Când un guvern tehnocrat, deci un premier tehnocrat cu miniștri tehnocrați, ar fi util? În condițiile în care economia ar fi într-o dezordine totală, partidele, la fel și atunci, da, s-aducem niște tehnocrați să pună puțină ordine în haosul creat. Nu e cazul României, economiei românești în prezent. Dimpotrivă, noi știm foarte bine în următoarele 3-4 luni ce fel de reforme trebuie făcute în primul rând ca să nu pierdem, vă rog să mă scuzați, ca fraierii miliarde de euro, bani gratis, pe care nu trebuie să-i returnăm, de la Uniunea Europeană”.

Soluția temporară de guvernare avansată de Stolojan

Fostul premier a explicat apoi ce soluție temporară vede la criza politică și cum crede că va funcționa:

„Și atunci, în aceste condiții, sigur, există următoarea soluție: domnul președinte continuă cu negocierile astea care nu duc nicăieri în condițiile date. În ce sens nu duc în nicăieri? În primul rând, președintele spune ”domnule, eu nu susțin, de exemplu, un guvern PSD în care intră AUR sau e susținut de AUR”. Deci, practic, PSD-ul nu poate forma o majoritate. PNL-ul și-a expus, ca și USR-ul, foarte clar poziția, în sensul că nu participă cu PSD-ul la nicio altă datorită modului cum s-a comportat PSD-ul, deci suntem într-un blocaj politic.

Această situație, însă, are o ieșire la ora actuală din punctul de vedere a ceea ce interesează în următoarele luni România în cel mai înalt grad. Și anume: guvernul Bolojan, interimar, își continuă activitatea, știe ce are de făcut și va folosi parlamentarii care au drept de inițiativă parlamentară pentru a promova proiectele de legi de care România are nevoie și asupra cărora toate partidele politice din România, din Parlament, au spus că vor susține proiectele de legi pentru accesarea sau de care depinde accesarea fondurilor europene.

Deci o perioadă până la sfârșitul lunii august, când PNRR se încheie, se poate desfășura activitatea în acest fel. Nu e dorit, dar nu avem altă soluție.

Altfel, dacă domnul președinte se gândește la un guvern tehnocrat pentru următoarele luni, guvernul n-ar putea să funcționeze dacă exact partidele care formează majoritatea – PSD, PNL, USR, UDMR – vor agrea un program de guvernare foarte detaliat și vor spune: ”știți, domnule, noi nu vrem niciunul dintre noi sau, mă rog, unii nu vor că-i PSD-ul, PSD nu vrea că premier ar fi Bolojan și încredințăm executarea acestui program unui guvern tehnocrat”. Dar asta este o chestie, ca să spunem așa, mai mult de poveste.

Până la urmă, ce se va întâmpla în cele din urmă, după părerea mea, Guvernul Bolojan, așa cum este, cu puteri limitate, își va continua activitatea până când prin parlamentarii pe care îi are, și PNL-ul și USR-ul, vor trebui să promoveze proiectele de legi de care depinde absorbția fondurilor europene. Discutăm de miliarde de euro, nu-i de joacă aici! E vorba de investiții importante în România, până când președintele țării va desemna un candidat de prim-ministru în condițiile în care le gândește dânsul”.

Tags:
Citește și...
Strâmtoarea Hormuz devine punctul fierbinte al crizei. Amenințările lui Trump împing negocierile cu Iranul într-o zonă critică
Externe
Strâmtoarea Hormuz devine punctul fierbinte al crizei. Amenințările lui Trump împing negocierile cu Iranul într-o zonă critică
Kelemen Hunor: Cei care au dat jos Guvernul Bolojan să facă o majoritate / Întâi Guvern nou, apoi putem să ne apucăm să ne certăm iar
Politică
Kelemen Hunor: Cei care au dat jos Guvernul Bolojan să facă o majoritate / Întâi Guvern nou, apoi putem să ne apucăm să ne certăm iar
Traian Băsescu: „Povestea cu tehnocratul este o prostie”. Argumentele (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu: „Povestea cu tehnocratul este o prostie”. Argumentele (VIDEO)
Băsescu: „Președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare de premier”. Ce ar fi făcut în locul lui Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Băsescu: „Președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare de premier”. Ce ar fi făcut în locul lui Nicușor Dan (VIDEO)
Băsescu, reacție în criza politică: Toți sunt niște caraghioși, niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta (VIDEO)
Politică
Băsescu, reacție în criza politică: Toți sunt niște caraghioși, niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta (VIDEO)
Oana Gheorghiu încurajează oamenii de bună credință să intre în politică: „Altfel, ea va rămâne poluată de personaje dubioase, care fac politică prin minciună și prin manipulare” (VIDEO)
Politică
Oana Gheorghiu încurajează oamenii de bună credință să intre în politică: „Altfel, ea va rămâne poluată de personaje dubioase, care fac politică prin minciună și prin manipulare” (VIDEO)
Cum răspunde Oana Gheorghiu acuzațiilor PSD privind un „trafic de influență”: „Am devenit un precedent periculos”. Explicațiile vicepremierului (VIDEO)
Politică
Cum răspunde Oana Gheorghiu acuzațiilor PSD privind un „trafic de influență”: „Am devenit un precedent periculos”. Explicațiile vicepremierului (VIDEO)
Israelul se pregătește pentru un nou șoc de la Haga. Cinci oficiali ar putea fi vizați de mandate ICC
Externe
Israelul se pregătește pentru un nou șoc de la Haga. Cinci oficiali ar putea fi vizați de mandate ICC
Directorul INSCOP, reacție după ce Grindeanu i-a criticat cel mai recent sondaj: „Sunt tare curios dacă și de acest lucru sunt nemulțumiți unii lideri PSD”
Politică
Directorul INSCOP, reacție după ce Grindeanu i-a criticat cel mai recent sondaj: „Sunt tare curios dacă și de acest lucru sunt nemulțumiți unii lideri PSD”
Scandal între CNAIR și conducerea Ministerului Transporturilor, după ce România a pierdut un arbitraj și trebuie să plătească 340 de milioane de lei unui constructor italian. Ce spune ministrul Radu Miruță (VIDEO)
Politică
Scandal între CNAIR și conducerea Ministerului Transporturilor, după ce România a pierdut un arbitraj și trebuie să plătească 340 de milioane de lei unui constructor italian. Ce spune ministrul Radu Miruță (VIDEO)
Ultima oră
23:31 - Sibiu: Tânără însărcinată, în stare gravă după ce a fost târâtă 300 de metri de un cal
23:19 - Strâmtoarea Hormuz devine punctul fierbinte al crizei. Amenințările lui Trump împing negocierile cu Iranul într-o zonă critică
23:19 - Galileo devine alternativa europeană la GPS-ul american. Ce tehnologii pregătește noua generație de sateliți ai Uniunii Europene
23:03 - Kelemen Hunor: Cei care au dat jos Guvernul Bolojan să facă o majoritate / Întâi Guvern nou, apoi putem să ne apucăm să ne certăm iar
22:45 - David Beckham, moment regal printre trandafiri. Regele Charles și Regina Camilla s-au întâlnit cu fostul fotbalist la Chelsea Flower Show
22:40 - Rețea europeană acuzată că transforma cenușă toxică în cărbuni pentru grătar. Ce au descoperit autoritățile italiene
22:08 - Bulgaria pregătește noi reguli pentru contribuții și pensii. Guvernul promite taxe neschimbate, dar taie din cheltuielile statului
22:05 - Deszăpezirea Transfăgărășanului intră în cea mai dificilă etapă. Cum arată zona cu troiene de cinci metri (VIDEO)
21:59 - Traian Băsescu: „Povestea cu tehnocratul este o prostie”. Argumentele (VIDEO)
21:38 - Băsescu: „Președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare de premier”. Ce ar fi făcut în locul lui Nicușor Dan (VIDEO)