Fostul premier Theodor Stolojan e de părere că Guvernul Bolojan va putea funcționa așa, interimar, până în august sau până când președintele Nicușor Dan găsește o soluție la criza politică, „și va folosi parlamentarii care au drept de inițiativă parlamentară pentru a promova proiectele de legi de care România are nevoie”.

Stolojan a insistat că e nevoie și se poate obține acord parlamentar punctual pe proiectele importante de care depinde accesarea fondurilor europene. PNRR-ul expiră pe 31 august, deci calendarul e strâns, iar Stolojan insistă că nu ne putem permite să pierdem „ca fraierii” aceste miliarde.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cine e vinovat de criza politică

Theodor Stolojan a insistat să înceapă prin a stabili cine e vinovat de criza politică în care ne aflăm: „În primul rând, să stabilim un lucru – când s-a împotmolit guvernarea și s-a produs ceea ce s-a produs. PSD-ul s-a retras, moțiune de cenzură, în momentul în care reforma a început să atace administrația publică, centrală și locală, și companiile de stat, cu capital de stat. În acest moment, PSD-ul a simțit că nu se mai poate cu premierul Bolojan. Ca să fie lucrurile foarte clare!”.

De ce un guvern tehnocrat nu e o soluție

Acesta a explicat apoi de ce un guvern de tehnocrați nu ar fi o soluție acum pentru România: „Când un guvern tehnocrat, deci un premier tehnocrat cu miniștri tehnocrați, ar fi util? În condițiile în care economia ar fi într-o dezordine totală, partidele, la fel și atunci, da, s-aducem niște tehnocrați să pună puțină ordine în haosul creat. Nu e cazul României, economiei românești în prezent. Dimpotrivă, noi știm foarte bine în următoarele 3-4 luni ce fel de reforme trebuie făcute în primul rând ca să nu pierdem, vă rog să mă scuzați, ca fraierii miliarde de euro, bani gratis, pe care nu trebuie să-i returnăm, de la Uniunea Europeană”.

Soluția temporară de guvernare avansată de Stolojan

Fostul premier a explicat apoi ce soluție temporară vede la criza politică și cum crede că va funcționa:

„Și atunci, în aceste condiții, sigur, există următoarea soluție: domnul președinte continuă cu negocierile astea care nu duc nicăieri în condițiile date. În ce sens nu duc în nicăieri? În primul rând, președintele spune ”domnule, eu nu susțin, de exemplu, un guvern PSD în care intră AUR sau e susținut de AUR”. Deci, practic, PSD-ul nu poate forma o majoritate. PNL-ul și-a expus, ca și USR-ul, foarte clar poziția, în sensul că nu participă cu PSD-ul la nicio altă datorită modului cum s-a comportat PSD-ul, deci suntem într-un blocaj politic.

Această situație, însă, are o ieșire la ora actuală din punctul de vedere a ceea ce interesează în următoarele luni România în cel mai înalt grad. Și anume: guvernul Bolojan, interimar, își continuă activitatea, știe ce are de făcut și va folosi parlamentarii care au drept de inițiativă parlamentară pentru a promova proiectele de legi de care România are nevoie și asupra cărora toate partidele politice din România, din Parlament, au spus că vor susține proiectele de legi pentru accesarea sau de care depinde accesarea fondurilor europene.

Deci o perioadă până la sfârșitul lunii august, când PNRR se încheie, se poate desfășura activitatea în acest fel. Nu e dorit, dar nu avem altă soluție.

Altfel, dacă domnul președinte se gândește la un guvern tehnocrat pentru următoarele luni, guvernul n-ar putea să funcționeze dacă exact partidele care formează majoritatea – PSD, PNL, USR, UDMR – vor agrea un program de guvernare foarte detaliat și vor spune: ”știți, domnule, noi nu vrem niciunul dintre noi sau, mă rog, unii nu vor că-i PSD-ul, PSD nu vrea că premier ar fi Bolojan și încredințăm executarea acestui program unui guvern tehnocrat”. Dar asta este o chestie, ca să spunem așa, mai mult de poveste.

Până la urmă, ce se va întâmpla în cele din urmă, după părerea mea, Guvernul Bolojan, așa cum este, cu puteri limitate, își va continua activitatea până când prin parlamentarii pe care îi are, și PNL-ul și USR-ul, vor trebui să promoveze proiectele de legi de care depinde absorbția fondurilor europene. Discutăm de miliarde de euro, nu-i de joacă aici! E vorba de investiții importante în România, până când președintele țării va desemna un candidat de prim-ministru în condițiile în care le gândește dânsul”.