David Beckham, moment regal printre trandafiri. Regele Charles și Regina Camilla s-au întâlnit cu fostul fotbalist la Chelsea Flower Show

Răzvan Adrian
19 mai 2026, 22:45
David Beckham Sursa: Hepta/DPA Images / Yui Mok
Regele Charles și Regina Camilla au avut o întâlnire relaxată cu David Beckham la Chelsea Flower Show, unul dintre cele mai elegante evenimente dedicate grădinăritului din Londra. Fostul fotbalist, devenit ambasador al King’s Foundation, a atras atenția cu trandafirul care îi poartă numele, creat la inițiativa fiicei sale Harper, drept cadou pentru aniversarea de 50 de ani.

David Beckham, din nou în cercul apropiat al familiei regale

David Beckham a bifat o nouă apariție cu aer regal, după ce s-a întâlnit cu Regele Charles și Regina Camilla la RHS Chelsea Flower Show din Londra. Evenimentul se deschide oficial pe 19 mai și se desfășoară până pe 23 mai, însă familia regală a participat la ziua de avanpremieră.

Întâlnirea a avut loc la doar câteva săptămâni după ce Beckham și Regele Charles s-au văzut la Highgrove House, unde au discutat despre planurile pentru The King’s Foundation Curious Garden, prezentat anul acesta la expoziția florală.

Regele Charles este patron al Royal Horticultural Society, rol pe care l-a preluat după Regina Elisabeta a II-a, iar pasiunea sa pentru natură și grădinărit pare să fi creat o legătură vizibilă cu fostul căpitan al naționalei Angliei.

Trandafirul Sir David Beckham, cadoul emoționant al fiicei sale

Unul dintre cele mai fotografiate momente ale zilei a fost cel în care Regele Charles s-a oprit să miroasă trandafirul Sir David Beckham, o floare creată în onoarea fostului fotbalist. Trandafirul a fost prezentat la Chelsea Flower Show de David Austin Roses, iar Beckham a purtat unul la rever.

Trandafirul Sir David Beckham a fost creat la cererea fiicei sale Harper, iar acest trandafir Sir David Beckham a fost gândit ca un cadou special pentru aniversarea de 50 de ani a starului, celebrată în mai 2025.

Într-un videoclip publicat anterior de The King’s Foundation, Regele Charles l-a întrebat pe Beckham ce culoare are floarea.

„Alb. De fapt, fiica mea mi l-a oferit cadou pentru ziua mea de 50 de ani, anul trecut. Ea a organizat totul”, a spus David Beckham, potrivit People.

Regele a descris gestul drept unul „fantastic” și a vrut să știe dacă trandafirul are parfum.

„Miroase uimitor. Nu la fel de bine ca al dumneavoastră”, a glumit David Beckham, făcând referire la trandafirul Regelui Charles, conform sursei.

O prietenie construită prin sport, caritate și grădinărit

David Beckham și soția sa, Victoria Beckham, au avut de-a lungul anilor o relație apropiată cu familia regală britanică. Cei doi au fost prezenți la nunțile Prințului William și Prințului Harry, iar legătura cu Casa Regală s-a consolidat și prin activități caritabile.

În noiembrie 2025, Beckham a fost făcut Knight Bachelor de Regele Charles, pentru contribuțiile sale în sport și activități caritabile. Victoria Beckham deține, la rândul ei, titlul OBE pentru contribuțiile aduse modei și acțiunilor caritabile.

La Chelsea Flower Show, Beckham a fost surprins strângând mâna Regelui Charles și glumind cu Regina Camilla. Sora Reginei, Annabel Elliot, a avut și ea un moment amuzant cu fostul fotbalist, cei doi râzând în timp ce pozau împreună.

Familia regală, prezentă la avanpremiera florală

Regele Charles și Regina Camilla au vizitat și The King’s Foundation Curious Garden, o grădină realizată pentru a-i încuraja pe oameni să descopere bucuria grădinăritului. O parte din vânzările trandafirilor Sir David Beckham va fi donată către King’s Foundation, organizația regelui dedicată naturii și sustenabilității, pe care Beckham o susține ca ambasador din 2024.

La eveniment au mai fost prezenți Prințesa Anne, Prințul Edward, Sophie, Ducesa de Edinburgh, Prințul Richard, Ducele de Gloucester, și Birgitte, Ducesa de Gloucester. Printre invitații remarcați s-au aflat și actrița Judi Dench, dar și sora Reginei Camilla, Annabel Elliot.

