Uniunea Europeană investește masiv în sistemul Galileo și încearcă să își consolideze independența tehnologică față de Statele Unite. Cu aproape întreaga constelație funcțională și noi sateliți aflați deja în producție, proiectul european câștigă tot mai mult teren la nivel global.

De ce mizează Europa tot mai mult pe Galileo

Sistemul european de navigație funcționează în acest moment cu 29 de sateliți activi, poziționați la peste 23.000 de kilometri deasupra Pământului. Pentru utilizatorii obișnuiți, precizia ajunge la aproximativ un metru, în timp ce aplicațiile profesionale pot atinge o marjă de eroare de doar un centimetru.

Potrivit publicației franceze , Galileo deservește în prezent aproape cinci miliarde de utilizatori și oferă o precizie superioară sistemului american.

Tehnologia este deja utilizată în domenii precum agricultura de precizie, construcțiile sau transporturile, unde localizarea exactă are un rol esențial. În paralel, Uniunea Europeană continuă extinderea sistemului pentru a elimina dependența de infrastructura americană.

Pe 17 decembrie 2025, racheta Ariane 6 a lansat sateliții SAT 33 și SAT 34 din Guyana Franceză, marcând prima misiune Galileo realizată cu noul lansator european.

Ce tehnologii pregătește noua generație de sateliți

În următoarele luni, încă patru sateliți vor completa prima generație Galileo, iar alte 12 unități sunt deja construite de Thales Alenia Space și Airbus Defence and Space.

Noii vor integra propulsie electrică și ceasuri atomice experimentale, tehnologii care ar putea îmbunătăți semnificativ performanțele sistemului european de navigație.

În paralel, proiectul Celeste încearcă să rezolve una dintre problemele actuale ale sistemelor clasice de poziționare: dificultățile de semnal din interiorul clădirilor, din zonele urbane dense sau din regiunile polare.

Cât investește Uniunea Europeană în independența tehnologică

Între 2003 și 2027, Uniunea Europeană va investi peste 19 miliarde de euro în dezvoltarea Galileo. Oficialii europeni susțin că proiectul reprezintă o componentă strategică importantă pentru autonomia tehnologică a continentului, relatează Libertatea.

La Summitul privind politica în domeniul surselor deschise din 2026, eurodeputata Aura Salla a avertizat asupra dependenței actuale de tehnologia americană: „UE funcționează pe baza Microsoft. Statele Unite ne-ar putea închide într-o oră”.