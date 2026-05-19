B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Sibiu: Tânără însărcinată, în stare gravă după ce a fost târâtă 300 de metri de un cal

Sibiu: Tânără însărcinată, în stare gravă după ce a fost târâtă 300 de metri de un cal

Traian Avarvarei
19 mai 2026, 23:31
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Sibiu: Tânără însărcinată, în stare gravă după ce a fost târâtă 300 de metri de un cal
Sursa foto simbol: Pixabay

O tânără de 21 de ani, însărcinată, a ajuns în stare gravă la spital, după ce calul pe care îl ducea de funie s-a speriat şi a fugit, târând-o după el circa 300 de metri. Incidentul s-a produs în localitatea Hamba, din județul Sibiu.

Tânără însărcinată, rănită grav din cauza unui cal

„Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce era însoţit de o tânără în vârstă de 21 de ani, un cal s-ar fi speriat, ar fi smucit funia cu care era ţinut de către femeie şi ar fi fugit, târând-o pe tânără pe o distanţă de aproximativ 300 de metri”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

Tânăra a fost grav rănită, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU): „Femeia în vârstă de 21 de ani, însărcinată, a suferit multiple traumatisme grave, fiind găsită de echipajul medical în stare de inconştienţă. A fost intubată şi stabilizată la faţa locului fiind transportată de urgenţă la UPU Sibiu”.

Poliţiştii au deschis o anchetă.

Tags:
Citește și...
Palatul Marshall din Timișoara a fost revândut după o tranzacție controversată. Cum a ajuns clădirea la fiul lui Ionelaș Cârpaci
Știri Locale
Palatul Marshall din Timișoara a fost revândut după o tranzacție controversată. Cum a ajuns clădirea la fiul lui Ionelaș Cârpaci
Bucureștiul intră într-o perioadă lungă de lucrări și restricții. Cum explică Ciprian Ciucu deschiderea simultană a șantierelor (FOTO)
Știri Locale
Bucureștiul intră într-o perioadă lungă de lucrări și restricții. Cum explică Ciprian Ciucu deschiderea simultană a șantierelor (FOTO)
Iași: O avocată și-a dat în judecată un client pentru o recenzie negativă pe internet. Ce daune i-a cerut și ce a decis instanța
Eveniment
Iași: O avocată și-a dat în judecată un client pentru o recenzie negativă pe internet. Ce daune i-a cerut și ce a decis instanța
Medici din Câmpulung Moldovenesc, reținuți de polițiști. Unul dintre ei a luat mită de 61 de ori
Știri Locale
Medici din Câmpulung Moldovenesc, reținuți de polițiști. Unul dintre ei a luat mită de 61 de ori
Un bărbat și o femeie din Bihor, trimiși în judecată, Au promis măști în pandemie, dar au cumpărat case și mașini de lux
Știri Locale
Un bărbat și o femeie din Bihor, trimiși în judecată, Au promis măști în pandemie, dar au cumpărat case și mașini de lux
Buzău: Un bărbat și-a răpit și bătut fosta iubită. Cum a fost salvată femeia de polițiști
Știri Locale
Buzău: Un bărbat și-a răpit și bătut fosta iubită. Cum a fost salvată femeia de polițiști
Incendiu puternic într-un bloc din Arad. Zeci de locatari au fugit din calea flăcărilor după ce un apartament a luat foc
Știri Locale
Incendiu puternic într-un bloc din Arad. Zeci de locatari au fugit din calea flăcărilor după ce un apartament a luat foc
Scafandrii încep operațiunile pentru epava Astana, remorcherul scufundat în martie, în zona portuară Midia
Știri Locale
Scafandrii încep operațiunile pentru epava Astana, remorcherul scufundat în martie, în zona portuară Midia
Vacanțele în Delta Dunării, umbrite de războiul din Ucraina. Turiștii evită Sulina din cauza mesajelor RO-Alert: „E stresant”
Știri Locale
Vacanțele în Delta Dunării, umbrite de războiul din Ucraina. Turiștii evită Sulina din cauza mesajelor RO-Alert: „E stresant”
Scandal imobiliar în centrul Capitalei. Un spațiu public din București, transformat ani la rând în afacere privată, intră în proces de recuperare
Eveniment
Scandal imobiliar în centrul Capitalei. Un spațiu public din București, transformat ani la rând în afacere privată, intră în proces de recuperare
Ultima oră
23:19 - Strâmtoarea Hormuz devine punctul fierbinte al crizei. Amenințările lui Trump împing negocierile cu Iranul într-o zonă critică
23:19 - Galileo devine alternativa europeană la GPS-ul american. Ce tehnologii pregătește noua generație de sateliți ai Uniunii Europene
23:03 - Kelemen Hunor: Cei care au dat jos Guvernul Bolojan să facă o majoritate / Întâi Guvern nou, apoi putem să ne apucăm să ne certăm iar
22:45 - David Beckham, moment regal printre trandafiri. Regele Charles și Regina Camilla s-au întâlnit cu fostul fotbalist la Chelsea Flower Show
22:40 - Rețea europeană acuzată că transforma cenușă toxică în cărbuni pentru grătar. Ce au descoperit autoritățile italiene
22:34 - Soluția pe care o propune Stolojan „ca să nu pierdem ca fraierii miliarde de euro, bani gratis de la UE” (VIDEO)
22:08 - Bulgaria pregătește noi reguli pentru contribuții și pensii. Guvernul promite taxe neschimbate, dar taie din cheltuielile statului
22:05 - Deszăpezirea Transfăgărășanului intră în cea mai dificilă etapă. Cum arată zona cu troiene de cinci metri (VIDEO)
21:59 - Traian Băsescu: „Povestea cu tehnocratul este o prostie”. Argumentele (VIDEO)
21:38 - Băsescu: „Președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare de premier”. Ce ar fi făcut în locul lui Nicușor Dan (VIDEO)