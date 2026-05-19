O tânără de 21 de ani, însărcinată, a ajuns în stare gravă la spital, după ce calul pe care îl ducea de funie s-a speriat şi a fugit, târând-o după el circa 300 de metri. Incidentul s-a produs în localitatea Hamba, din județul Sibiu.

Tânără însărcinată, rănită grav din cauza unui cal

„Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce era însoţit de o tânără în vârstă de 21 de ani, un cal s-ar fi speriat, ar fi smucit funia cu care era ţinut de către femeie şi ar fi fugit, târând-o pe tânără pe o distanţă de aproximativ 300 de metri”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Tânăra a fost grav rănită, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU): „Femeia în vârstă de 21 de ani, însărcinată, a suferit multiple traumatisme grave, fiind găsită de echipajul medical în stare de inconştienţă. A fost intubată şi stabilizată la faţa locului fiind transportată de urgenţă la UPU Sibiu”.

Poliţiştii au deschis o anchetă.