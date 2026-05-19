Kelemen Hunor, președintele UDMR, i-a îndemnat pe parlamentarii care au dat jos Guvernul Bolojan să formeze acum o nouă majoritate.

„În acest moment, cei care că ‘domnule, cei care ați avut 281 de voturi într-o parte și ați dat jos Guvernul’, asta spune PNL-ul, USR-ul, într-un fel spun și eu, fiindcă suntem în această parte, în Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, ‘puteți încerca să formați o majoritate sau o parte dintre voi să încercați să coagulați o majoritate’. Dacă nu merge, dacă nu trece de Parlament, suntem într-o nouă etapă”, a declarat Kelemen Hunor, la

Kelemen: Întâi guvern nou, apoi putem să ne certăm

Liderul UDMR a mai afirmat că până pe 10-15 iunie ar trebui să avem un nou guvern, „ca să existe timp de 2 săptămâni sau 3 săptămâni, cu o sesiune extraordinară la începutul lunii iulie, să trecem acele proiecte care sunt necesare pentru a atinge jaloanele din PNRR”. „După aceea, putem să ne apucăm și să ne certăm din nou. Prima dată trebuie să faci treabă”, a precizat acesta.

Kelemen Hunor, despre o primă nominalizare de premier

În opinia sa, președintele Nicușor Dan va trebui, până la urmă, să nominalizeze o persoană care să accepte formarea unui nou Guvern, cu riscul de a cădea la votul Parlamentului.

„Trebuie găsită o persoană care va accepta formarea unui guvern, indiferent dacă e dintr-o parte sau din altă parte sau e din afara partidelor politice, cu riscul de a eșua. Trebuie să fie conștient că există acest risc”, a declarat Kelemen Hunor, pentru

El a punctat că această încercare nu trebuie făcută neapărat cu PSD, ci și cu un tehnocrat sau „alt om politic” care să-și asume riscul să pice la votul Parlamentului.

După părerea sa, partidele își vor flexibiliza pozițiile după ce o primă propunere de premier va pica la vot.