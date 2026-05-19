B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Kelemen Hunor: Cei care au dat jos Guvernul Bolojan să facă o majoritate / Întâi Guvern nou, apoi putem să ne apucăm să ne certăm iar

Kelemen Hunor: Cei care au dat jos Guvernul Bolojan să facă o majoritate / Întâi Guvern nou, apoi putem să ne apucăm să ne certăm iar

Traian Avarvarei
19 mai 2026, 23:03
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Kelemen Hunor: Cei care au dat jos Guvernul Bolojan să facă o majoritate / Întâi Guvern nou, apoi putem să ne apucăm să ne certăm iar
Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Kelemen Hunor / Facebook
Cuprins
  1. Kelemen: Întâi guvern nou, apoi putem să ne certăm
  2. Kelemen Hunor, despre o primă nominalizare de premier

Kelemen Hunor, președintele UDMR, i-a îndemnat pe parlamentarii care au dat jos Guvernul Bolojan să formeze acum o nouă majoritate.

„În acest moment, cei care spun că ‘domnule, cei care ați avut 281 de voturi într-o parte și ați dat jos Guvernul’, asta spune PNL-ul, USR-ul, într-un fel spun și eu, fiindcă suntem în această parte, în Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, ‘puteți încerca să formați o majoritate sau o parte dintre voi să încercați să coagulați o majoritate’. Dacă nu merge, dacă nu trece de Parlament, suntem într-o nouă etapă”, a declarat Kelemen Hunor, la Digi24.

Kelemen: Întâi guvern nou, apoi putem să ne certăm

Liderul UDMR a mai afirmat că până pe 10-15 iunie ar trebui să avem un nou guvern, „ca să existe timp de 2 săptămâni sau 3 săptămâni, cu o sesiune extraordinară la începutul lunii iulie, să trecem acele proiecte care sunt necesare pentru a atinge jaloanele din PNRR”. „După aceea, putem să ne apucăm și să ne certăm din nou. Prima dată trebuie să faci treabă”, a precizat acesta.

Kelemen Hunor, despre o primă nominalizare de premier

În opinia sa, președintele Nicușor Dan va trebui, până la urmă, să nominalizeze o persoană care să accepte formarea unui nou Guvern, cu riscul de a cădea la votul Parlamentului.

„Trebuie găsită o persoană care va accepta formarea unui guvern, indiferent dacă e dintr-o parte sau din altă parte sau e din afara partidelor politice, cu riscul de a eșua. Trebuie să fie conștient că există acest risc”, a declarat Kelemen Hunor, pentru Digi24.

El a punctat că această încercare nu trebuie făcută neapărat cu PSD, ci și cu un tehnocrat sau „alt om politic” care să-și asume riscul să pice la votul Parlamentului.

După părerea sa, partidele își vor flexibiliza pozițiile după ce o primă propunere de premier va pica la vot.

Tags:
Citește și...
Strâmtoarea Hormuz devine punctul fierbinte al crizei. Amenințările lui Trump împing negocierile cu Iranul într-o zonă critică
Externe
Strâmtoarea Hormuz devine punctul fierbinte al crizei. Amenințările lui Trump împing negocierile cu Iranul într-o zonă critică
Soluția pe care o propune Stolojan „ca să nu pierdem ca fraierii miliarde de euro, bani gratis de la UE” (VIDEO)
Politică
Soluția pe care o propune Stolojan „ca să nu pierdem ca fraierii miliarde de euro, bani gratis de la UE” (VIDEO)
Traian Băsescu: „Povestea cu tehnocratul este o prostie”. Argumentele (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu: „Povestea cu tehnocratul este o prostie”. Argumentele (VIDEO)
Băsescu: „Președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare de premier”. Ce ar fi făcut în locul lui Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Băsescu: „Președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare de premier”. Ce ar fi făcut în locul lui Nicușor Dan (VIDEO)
Băsescu, reacție în criza politică: Toți sunt niște caraghioși, niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta (VIDEO)
Politică
Băsescu, reacție în criza politică: Toți sunt niște caraghioși, niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta (VIDEO)
Oana Gheorghiu încurajează oamenii de bună credință să intre în politică: „Altfel, ea va rămâne poluată de personaje dubioase, care fac politică prin minciună și prin manipulare” (VIDEO)
Politică
Oana Gheorghiu încurajează oamenii de bună credință să intre în politică: „Altfel, ea va rămâne poluată de personaje dubioase, care fac politică prin minciună și prin manipulare” (VIDEO)
Cum răspunde Oana Gheorghiu acuzațiilor PSD privind un „trafic de influență”: „Am devenit un precedent periculos”. Explicațiile vicepremierului (VIDEO)
Politică
Cum răspunde Oana Gheorghiu acuzațiilor PSD privind un „trafic de influență”: „Am devenit un precedent periculos”. Explicațiile vicepremierului (VIDEO)
Israelul se pregătește pentru un nou șoc de la Haga. Cinci oficiali ar putea fi vizați de mandate ICC
Externe
Israelul se pregătește pentru un nou șoc de la Haga. Cinci oficiali ar putea fi vizați de mandate ICC
Directorul INSCOP, reacție după ce Grindeanu i-a criticat cel mai recent sondaj: „Sunt tare curios dacă și de acest lucru sunt nemulțumiți unii lideri PSD”
Politică
Directorul INSCOP, reacție după ce Grindeanu i-a criticat cel mai recent sondaj: „Sunt tare curios dacă și de acest lucru sunt nemulțumiți unii lideri PSD”
Scandal între CNAIR și conducerea Ministerului Transporturilor, după ce România a pierdut un arbitraj și trebuie să plătească 340 de milioane de lei unui constructor italian. Ce spune ministrul Radu Miruță (VIDEO)
Politică
Scandal între CNAIR și conducerea Ministerului Transporturilor, după ce România a pierdut un arbitraj și trebuie să plătească 340 de milioane de lei unui constructor italian. Ce spune ministrul Radu Miruță (VIDEO)
Ultima oră
23:31 - Sibiu: Tânără însărcinată, în stare gravă după ce a fost târâtă 300 de metri de un cal
23:19 - Strâmtoarea Hormuz devine punctul fierbinte al crizei. Amenințările lui Trump împing negocierile cu Iranul într-o zonă critică
23:19 - Galileo devine alternativa europeană la GPS-ul american. Ce tehnologii pregătește noua generație de sateliți ai Uniunii Europene
22:45 - David Beckham, moment regal printre trandafiri. Regele Charles și Regina Camilla s-au întâlnit cu fostul fotbalist la Chelsea Flower Show
22:40 - Rețea europeană acuzată că transforma cenușă toxică în cărbuni pentru grătar. Ce au descoperit autoritățile italiene
22:34 - Soluția pe care o propune Stolojan „ca să nu pierdem ca fraierii miliarde de euro, bani gratis de la UE” (VIDEO)
22:08 - Bulgaria pregătește noi reguli pentru contribuții și pensii. Guvernul promite taxe neschimbate, dar taie din cheltuielile statului
22:05 - Deszăpezirea Transfăgărășanului intră în cea mai dificilă etapă. Cum arată zona cu troiene de cinci metri (VIDEO)
21:59 - Traian Băsescu: „Povestea cu tehnocratul este o prostie”. Argumentele (VIDEO)
21:38 - Băsescu: „Președintele, la ora asta, avea obligația să facă o nominalizare de premier”. Ce ar fi făcut în locul lui Nicușor Dan (VIDEO)