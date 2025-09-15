O campioană la patinaj artistic a murit după ce a fost călcată de un camion în timp ce se deplasa cu bicicleta în Austria.

Cine este marea campioană la patinaj care a murit într-un accident teribil

Julia Marie Gaiser, în vârstă de 23 de ani, a fost lovită de un camion care vira în timp ce se deplasa pe o pistă de biciclete din Salzburg.

Ea a fost lovită joi, în jurul orei 14:30, în timp ce încerca să continue să traverseze o intersecție, camionul virând la dreapta, în calea ei.

Echipele de intervenție de urgență nu au reușit să o resusciteze pe tânăra atletă, care a murit la fața locului, potrivit Crucii Roșii.

Autoritățile locale au lansat o anchetă cu privire la accident. Un test etilotest efectuat asupra șoferului de camion a ieșit negativ.

Tânăra patinatoare s-ar fi putut afla în unghiul mort al șoferului la momentul respectiv, sugerează primele detalii.

Gaiser, originară din Brixen, în Tirolul de Sud, studia la universitate în Salzburg când a murit.

A fost triplă campioană la nivel de stat Salzburg (2023, 2024, 2025) și a concurat cu succes pentru Austria cu clubul de patinaj artistic Rot-Weiß Salzburg.

Gaiser lasă în urmă părinții ei îndurerați, Markus și Elke.

Omagiu adus de prieteni și de comunitatea din Brixen

Prietenii și-au amintit de Julia pentru „bunătatea” și „determinarea” ei în omagiile aduse de atunci.

„Repeta exercițiile singură, se antrena chiar și peste timpul programat, încercând mereu să se perfecționeze”, au spus prietenii, conform publicației italiene Il Messaggero.

„Era o atletă specială, o fată capabilă să se încurajeze pe sine și pe ceilalți, ținând în același timp picioarele pe pământ. Nu se ferea niciodată de munca grea.”

Un alt membru a spus: „Era o fată bună, mereu zâmbitoare, care își iubea sportul și acum muncea din greu pentru a deveni antrenoare.

„Dorea să transmită pasiunea ei și altora. Pentru ea, patinajul artistic era o dragoste adevărată, nu doar un sport.”

Andreas Jungmann, primarul orașului Brixen, unde s-a născut domnișoara Gaiser, a declarat pentru publicația italiană RaiNews: „Suntem cu toții profund șocați.”

Gaiser, a spus el, „nu a fost doar o atletă remarcabilă, ci și un model pentru mulți”.

„Prin urmare, în numele întregii populații din Brixen, nu putem decât să ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe.”

Ce anunț a făcut echipa de patinaj din Salzburg

Echipa de patinaj din Salzburg a declarat într-un comunicat: „Cu talentul, disciplina și carisma ei, a lăsat o amprentă de neuitat pe gheață.”

„În afara sportului, Julia era o persoană radiantă: râsul și ochii ei strălucitori umpleau fiecare încăpere, potrivit .

„Nu a fost doar o atletă remarcabilă, ci și un model pentru cei mai mici copii, pe care i-a introdus în patinajul artistic cu entuziasm și răbdare în cadrul cursurilor pentru copii.”

La locul accidentului au fost lăsate lumânări în semn de omagiu.