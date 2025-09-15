B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O campioană, în vârstă de 23 de ani, a fost spulberată de un camion în timp ce mergea cu bicicleta

O campioană, în vârstă de 23 de ani, a fost spulberată de un camion în timp ce mergea cu bicicleta

George Lupu
15 sept. 2025, 20:09
O campioană, în vârstă de 23 de ani, a fost spulberată de un camion în timp ce mergea cu bicicleta
Sursa foto: eisteamsalzburg and skatesalzburg
Cuprins
  1. Cine este marea campioană la patinaj care a murit într-un accident teribil
  2. Omagiu adus de prieteni și de comunitatea din Brixen
  3. Ce anunț a făcut echipa de patinaj din Salzburg

O campioană la patinaj artistic a murit după ce a fost călcată de un camion în timp ce se deplasa cu bicicleta în Austria.

Cine este marea campioană la patinaj care a murit într-un accident teribil

Julia Marie Gaiser, în vârstă de 23 de ani, a fost lovită de un camion care vira în timp ce se deplasa pe o pistă de biciclete din Salzburg.

Ea a fost lovită joi, în jurul orei 14:30, în timp ce încerca să continue să traverseze o intersecție, camionul virând la dreapta, în calea ei.

Echipele de intervenție de urgență nu au reușit să o resusciteze pe tânăra atletă, care a murit la fața locului, potrivit Crucii Roșii.

Autoritățile locale au lansat o anchetă cu privire la accident. Un test etilotest efectuat asupra șoferului de camion a ieșit negativ.

Tânăra patinatoare s-ar fi putut afla în unghiul mort al șoferului la momentul respectiv, sugerează primele detalii.

Gaiser, originară din Brixen, în Tirolul de Sud, studia la universitate în Salzburg când a murit.

A fost triplă campioană la nivel de stat Salzburg (2023, 2024, 2025) și a concurat cu succes pentru Austria cu clubul de patinaj artistic Rot-Weiß Salzburg.

Gaiser lasă în urmă părinții ei îndurerați, Markus și Elke.

Omagiu adus de prieteni și de comunitatea din Brixen

Prietenii și-au amintit de Julia pentru „bunătatea” și „determinarea” ei în omagiile aduse de atunci.

„Repeta exercițiile singură, se antrena chiar și peste timpul programat, încercând mereu să se perfecționeze”, au spus prietenii, conform publicației italiene Il Messaggero.

„Era o atletă specială, o fată capabilă să se încurajeze pe sine și pe ceilalți, ținând în același timp picioarele pe pământ. Nu se ferea niciodată de munca grea.”

Un alt membru a spus: „Era o fată bună, mereu zâmbitoare, care își iubea sportul și acum muncea din greu pentru a deveni antrenoare.

„Dorea să transmită pasiunea ei și altora. Pentru ea, patinajul artistic era o dragoste adevărată, nu doar un sport.”

Andreas Jungmann, primarul orașului Brixen, unde s-a născut domnișoara Gaiser, a declarat pentru publicația italiană RaiNews: „Suntem cu toții profund șocați.”

Gaiser, a spus el, „nu a fost doar o atletă remarcabilă, ci și un model pentru mulți”.

„Prin urmare, în numele întregii populații din Brixen, nu putem decât să ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe.”

Ce anunț a făcut echipa de patinaj din Salzburg

Echipa de patinaj din Salzburg a declarat într-un comunicat: „Cu talentul, disciplina și carisma ei, a lăsat o amprentă de neuitat pe gheață.”

„În afara sportului, Julia era o persoană radiantă: râsul și ochii ei strălucitori umpleau fiecare încăpere, potrivit dailymail.

„Nu a fost doar o atletă remarcabilă, ci și un model pentru cei mai mici copii, pe care i-a introdus în patinajul artistic cu entuziasm și răbdare în cadrul cursurilor pentru copii.”

La locul accidentului au fost lăsate lumânări în semn de omagiu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Kate Middleton și Prințul William au dat vestea cea mare. Regele Charles nu ar fi de acord
Externe
Kate Middleton și Prințul William au dat vestea cea mare. Regele Charles nu ar fi de acord
Un tânăr fără adăpost i-a cerut mâncare unui străin. Însă, bărbatul i-a adresat o întrebare care i-a schimbat viața pentru totdeauna
Externe
Un tânăr fără adăpost i-a cerut mâncare unui străin. Însă, bărbatul i-a adresat o întrebare care i-a schimbat viața pentru totdeauna
O româncă şi iubitul ei englez au fost surprinși în timp ce se scăldau în apele canalelor din Veneția. Amenda uriașă pe care au primit-o
Externe
O româncă şi iubitul ei englez au fost surprinși în timp ce se scăldau în apele canalelor din Veneția. Amenda uriașă pe care au primit-o
Traian Băsescu, după scrisoarea lui Trump adresată țărilor din NATO: „Trump își face doar jocul să se scuze de ce e atât de binevoitor față de Putin” (VIDEO)
Externe
Traian Băsescu, după scrisoarea lui Trump adresată țărilor din NATO: „Trump își face doar jocul să se scuze de ce e atât de binevoitor față de Putin” (VIDEO)
Polițiștii ar putea să citească mesajele trimise pe WhatsApp. Propunere radicală la nivelul UE
Externe
Polițiștii ar putea să citească mesajele trimise pe WhatsApp. Propunere radicală la nivelul UE
Traian Băsescu, avertisment privind alegerile din Republica Moldova: „Un guvern pro-rus înseamnă ostilitate față de România”
Externe
Traian Băsescu, avertisment privind alegerile din Republica Moldova: „Un guvern pro-rus înseamnă ostilitate față de România”
Previziuni sumbre: Europa va fi mistuită de incendii devastatoare. Pagube de zeci de miliarde de euro
Externe
Previziuni sumbre: Europa va fi mistuită de incendii devastatoare. Pagube de zeci de miliarde de euro
Reacția Moscovei după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României: “A zburat din Ucraina”
Externe
Reacția Moscovei după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României: “A zburat din Ucraina”
Observatori americani, invitați la exercițiile militare din Belarus. Manevrele Zapad – 2025 monitorizate de NATO
Externe
Observatori americani, invitați la exercițiile militare din Belarus. Manevrele Zapad – 2025 monitorizate de NATO
Haos în Burgas. Un bărbat a blocat două ambulanțe, i-a bătut cu ranga pe medici și a distrus salvările
Externe
Haos în Burgas. Un bărbat a blocat două ambulanțe, i-a bătut cu ranga pe medici și a distrus salvările
Ultima oră
21:37 - Furtuna „Zack” lovește Europa: avertizări, efecte și riscuri pentru România
21:03 - Dorian Popa, condamnat la opt luni de închisoare după ce a fost prins drogat la volan. Câți bani trebuie să achite statului
20:59 - Kate Middleton și Prințul William au dat vestea cea mare. Regele Charles nu ar fi de acord
20:55 - Vacanță de coșmar pentru un grup de turiști polonezi care au venit în România / Calvarul prin care au trecut după ce au decis să închirieze un autoturism
20:33 - Cătălin Scărlătescu a dezvăluit ce planuri are după despărțirea de Doina Teodoru: “Acum, în toamna asta”
20:15 - Cum s-au cunoscut, de fapt, Mircea Bravo și tanti Lenuța: „Știi, vorba rea se duce”
20:12 - Schimbare majoră pentru șoferii din România! Intră în vigoare începând cu 17 septembrie 2025
19:48 - Ritualul scurt de duș care îți schimbă instant starea de spirit
19:32 - Un tânăr fără adăpost i-a cerut mâncare unui străin. Însă, bărbatul i-a adresat o întrebare care i-a schimbat viața pentru totdeauna
19:30 - O româncă şi iubitul ei englez au fost surprinși în timp ce se scăldau în apele canalelor din Veneția. Amenda uriașă pe care au primit-o