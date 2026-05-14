Acasa » Externe » S-a aflat secretul filmului care se va lansa peste 100 de ani. De ce este ținut într-un seif?

Flavia Codreanu
14 mai 2026, 13:09
sursă foto: X/DAN
Filmul programat pentru anul 2115, intitulat sugestiv „100 Years”, reprezintă unul dintre cele mai stranii experimente din istoria cinematografiei. Pelicula, scrisă de John Malkovich și regizată de Robert Rodriguez, a fost închisă într-un seif de înaltă securitate din Franța.

Secretul din spatele producției

Proiectul a fost finalizat în 2015 și nu are nicio copie digitală sau negativ care să poată fi difuzat înainte de termen. Această strategie transformă filmul într-un obiect cultural prețios, care depinde doar de rezistența fizică a seifului. Ideea a plecat de la producătorii unui cognac celebru, a cărui maturare durează tot 100 de ani.

„Cum era lumea acum 100 de ani? Ce credeau oamenii despre cum ar fi? Cum va fi lumea peste 100 de ani, când eu voi fi de mult, de mult plecat? Este foarte interesant să reflectezi asupra acestui lucru și cam așa am abordat-o”, a declarat John Malkovich pentru People.

Ce conține de fapt filmul programat să apară peste un secol

Scenariul explorează trei variante ale viitorului: o lume plină de tehnologie, una dominată de natură sau una sub control social total. Doar una dintre aceste variante a fost filmată, însă regizorul Robert Rodriguez și echipa sa păstrează secretul asupra alegerii făcute. Distribuția este una internațională, incluzând actori din China, Filipine și Chile.

„Acțiunea se petrece în 2015, și este foarte elegantă și încărcată emoțional. Este scrisul lui John și, din nou, trebuie să atingi inimile celor care îl vor vedea în viitor, așa că totul trebuie să fie profund sincer”, a declarat Robert Rodriguez.

De ce a fost creat filmul „100 Years”

Deși noi nu vom fi în viață pentru a vedea rezultatul, curiozitatea din jurul acestui proiect rămâne uriașă. Pentru realizatori, miza nu a fost consumul imediat, ci crearea unei legături artistice cu un public care încă nu s-a născut.

„Oamenii cu care am discutat au considerat că este un concept sincer și inteligent. Desigur, faptul că Robert Rodriguez este implicat a adăugat și mai multă intrigă, dar le-a plăcut ideea. Nu îl vor vedea și nu știu la ce să se aștepte, însă pentru mine, care accept majoritatea lucrurilor pe care le fac în viață, este doar o altă formă de exprimare artistică”, a declarat John Malkovich pentru People.

