O femeie a încercat să urce cu câinele în avion, pe motiv că e animalul ei de „suport emoțional” / După ce a aflat că nu respectă condițiile de transport, l-a abandonat în parcare

O femeie care a încercat să să urce în avion cu câinele ei, pe un aeroport din SUA, a abandonat animalul într-o parcare, deoarece însoțitorii de zbor i-au spus că nu respectă condițiile de transport. Pasagera, care ar fi trebuit să pună animalul într-o cușcă de transport mergea în vacanță, într-o stațiune, relatează .

Pentru că nu a putut lua câinele cu ea, femeia l-a abandonat în parcarea pe termen scurt a aeroportului și a urcat singură în avion.

Departamentul de poliție din comitatului Allegheny, Pennsylvania, a scris pe rețeaua socială X, fosta Twitter, că animalul a fost „găsit nesupravegheat într-un cărucior”, pe Aeroportul Internațional Pittsburgh.

Don’t leave your pets behind!

This morning at approximately 5:30 a.m., ACPD officers working at Pittsburgh International Airport were called to assist with a dog that was found unattended in a stroller on airport property.

— Allegheny County PD (@AlleghenyCoPD)