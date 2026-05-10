Ludovic Orban este nerăbdător să revină în PNL. Ce-i recomandă lui Ilie Bolojan

Adrian Teampău
10 mai 2026, 18:02
Sursa foto: Ludovic Orban / Facebook
Cuprins
  1. Ce a propus Ludovic Orban?
  2. Ce rezultat Forța Dreptei pe scena politică

Ludovic Orban, liderul Forţa Dreptei, se grăbește să revină în PNL și îi sugerează lui Ilie Bolojan să convoace un congres al partidului. El și-a arătat disponibilitate să înceapă negocieri pentru reintegrarea formațiunii sale. 

Ce a propus Ludovic Orban?

Liderul partidului Forța Dreptei i-a sugerat lui Ilie Bolojan să convoace un congres, spunând că acest lucru l-ar face dacă ar fi în locul premierului demis. Ludovic Orban a declarat că formațiunea sa este deschisă la discuții pentru revenirea în PNL. La ultimele alegeri parlamentare Forța Dreptei a obținut 1,88% din voturi, insuficient pentru a intra în Parlament.

„E nevoie, evident, de schimbări în structura de conducere (a PNL – n.r). Din punctul meu de vedere, eu, în locul lui Ilie Bolojan, după acest moment, aş face un nou congres”, a declarat Ludovic Orban, duminică la Digi 24.

El a precizat că împreună cu colegii săi este dispus la o reîntregire a liberalilor. De altfel, Orban s-a poziționat de partea lui Ilie Bolojan imediat ce a fost demis din funcția de consilier prezidențial. Spre finalul anului trecut, în spațiul public au apărut informații cu privire la anumite funcții în organizații, pe care le-ar fi revendicat apropiații săi.

„Deci eu am anunţat, în numele colegilor mei liberali din Forţa Dreptei, că suntem deschişi şi mâine să începem discuţii pentru reintegrarea liberalilor din Forţa Dreptei în PNL”, a declarat Orban.

Ce rezultat Forța Dreptei pe scena politică

Partidul Forța Dreptei a apărut pe scena politică în 2020, după înfrângerea lui Ludovic Orban la alegerile pentru președinția PNL, în fața lui Florin Cîțu. Având susținerea lui Klaus Iohannis, partenerul de la acea vreme a PNL, Cîțu și-a adjudecat victoria în urma unui congres tensionat.

Trebuie spus că poziția lui Orban în partid era deja șubredă din cauza bâlbelor și scandalurilor din timpul guvernării sale de numai un an. Sub conducere sa, ca președinte și premier, PNL a obținut la alegerile parlamentare 2020 un rezultat mult sub așteptări, de aproximativ 25% situându-se pe locul doi, sub PSD (29%). Aceasta după ce, cu doar un an înainte, la europarlamentarele din 2019, PNL se clasa pe primul loc, cu 27% din voturi.

După ce a pierdut PNL, în toamna lui 2020, Orban a devenit un critic vehement al noii conduceri. Pretextul pentru ruptură a fost dat de reluarea legăturilor politice cu PSD. Orban s-a folosit de acest prilej, făcând să fie exclus din PNL, în noiembrie 2020, după ce PNL a rupt coaliția cu USR, hotărând să formeze un guvern alături de PSD.

Ludovic Orban a înființat Forța Dreptei, o formațiune care nu a reușit să atragă electorat, cu toate că a proclamat că acolo sunt „adevărații liberali”. Așa se face că la ultimele alegeri nu a reușit să obțină nici 2% din voturi.

