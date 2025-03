Papahagi: „România și Ucraina au trimis soldați care au murit pe front pentru America. Ucrainenii nu erau nici în NATO, nici în UE și au trimis soldați din solidaritate cu SUA” / De ce și România trebuie să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina (VIDEO)

Profesorul Adrian Papahagi a amintit o situație în care România și Ucraina au ajutat Statele Unite, soldații noștri murind pe front pentru americani. Episodul a fost amintit în contextul în care Donald Trump, actualul președinte al SUA, a ajuns să facă o afacere din practic salvarea de vieți în Ucraina.

Papahagi a explicat și de ce România trebuie să contribuie cu trupe de menținere a păcii în Ucraina, odată ce aceasta va fi instaurată.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Papahagi, reacție după evenimentele din Washington și Londra

„Ceea ce e, evident, replică la ce . Practic, un lucru minunat care a șters un moment dezonorant.

Primul lucru e excelenta primire pe care i-au făcut-o lui Zelenski regele Angliei, premierul Angliei, ceilalți lideri europeni.

Doi la mână: viteza cu care s-au mișcat liderii europeni pentru prima dată. Iată, după nici o zi de la eveniemntul de la Washington, Zelenski a fost primit de Starmer și s-au deplasat atâția lideri europeni acolo.

Trei: faptul că Europa e mai unită ca niciodată și vedeți că au fost eliminați de la această coalition of the willing țări care sunt pur și simplu cai trioeni ai Rusiei, cum e Ungaria, care și azi a blocat rezoluția despre Ucraina, sau țări instabile, cum sunt Bulgaria și Croația.

Patru: Aș remarca importanța prezenței președintelui interimar Bolojan, care a stat lângă Zelenski. Deci la discuții după ce, pe vremea lui Iohannis, nu mai apăream în niciun format.

Cinci: importanța faptului că Europa are o putere de atracție. Acolo nu erau numai țări din Europa, era și Turcia, o putere euro-asiatică, care are graniță cu Siria, Iranul, Irakul, o putere care are rivalități istorice cu Rusia la Marea Neagră, deci un aliat puternic cu o mare armată, și Canada, o țară al cărui șef de stat e regele Charles, suveranul britanic, o țară care la rândul ei a fost agresată deocamdată verbal și amenințată cu taxe vamale de Trump.

Deci o solidaritate a lumii libere din care, din nefericire, lipsește chiar cel care până de curând era garantul și liderul lumii libere, adică SUA.

Aș vrea, totuși, să facem o diferență între Trump și SUA. Sper ca după acest regim al lui Trump, care a escaladat foarte tare – care și acum a zis să nu ne pese așa mult de cât de rău e Putin, să vedem să nu ajungem așa rău ca Europa la criminalitate, de parcă noi stăm așa rău și ei așa bine – deci Trump evident vrea să creeze o ruptură. Europenii au avut toată înțelepciunea să nu o facă. (…) România să fie tot timpul în aceste formate!”, a declarat Adrian Papahagi.

Papahagi: România trebuie să fie inclusiv cu trupe în Ucraina

Acesta a insistat că nu e vorba aici doar despre Ucraina, ci despre lumea liberă, civilizația în sine, libertatea, suveranitatea, drepturile omului. Deci miza e foarte mare.

„A mai fost o singură coalition of the willing. Singura dată când s-a invocat Articolul 5 din NATO, după ce au fost lovite Turnurile Gemene în 11 septembrie 2001. În 2003, Bush a convocat această coaliție voluntară, România și Ucraina au trimis soldați care au murit pe front pentru America, în Afganistan. Ucrainenii nu erau nici în NATO, nici în UE, nici în nimic și au trimis soldați din solidaritate cu SUA. (..)

România, când a participat în Irak în 2003, în 2004 a fost primită în NATO.

După părerea mea, acum, la Londra, s-au pus bazele alternativei la NATO dacă, Doamne păzește!, și nu-mi doresc asta, SUA iese din NATO.

România trebuie să fie acolo și inclusiv cu trupe în Ucraina. De ce? Că acolo se va cimenta noua alianță. Cine e în afara ei nu va mai conta”, a mai declarat Adrian Papahagi.