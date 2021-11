Președintele Albaniei, Ilir Meta, consideră că apelurile sale telefonice sunt interceptate „de serviciile secrete interne și externe”

Președintele Albaniei, Ilir Meta, a declarat că a fost interceptat de serviciile secrete interne și externe, iar acestea îi ascultă conversațiile telefonice, conform publicației To Vima.

„Sunt mândru că nu am nimic de ascuns”

Dezvăluirile președintelui albanez au fost făcute în cadrul unei emisiuni TV în timp ce se discuta despre amânarea alegerilor locale din 13 octombrie, pe care el le programase anterior pentru 30 iunie.

Meta a declarat că i-a spus fostului președinte al Parlamentului albanez Gramoz Ruci „doar elementele de bază, pentru că discuțiile mele erau interceptate”.

El a adăugat că, deși știa, nu a luat nicio măsură, deoarece nu avea nimic de ascuns.

„Eram într-un avion când l-am sunat pe Rutsi să anuleze alegerile locale din 30 iunie. Nu am avut timp de o întâlnire de conducere cu partidele și m-am gândit să vorbesc doar cu Rutsi. Desigur, nu i-am spus totul pentru că convorbirile mele telefonice erau interceptate de toată lumea, de serviciile secrete interne și externe. Dar nu am avut nicio problemă cu asta. Sunt mândru că nu am nimic de ascuns”, a declarat Meta pentru Syri TV.

Fondatorul Mișcării Socialiste pentru Integrare

Ilir Meta este președintele Albaniei din anul 2017, fiind membru al Partidului Socialist, fiind precedat de către Bujar Nishani. Înainte de a fi președintele Albaniei, Meta a deținut și funcții de viceprim-ministru , ministru pentru Europa și Afaceri Externe și ministru al Economiei, Comerțului și Energiei . Anterior, a deținut președinția Comisiei Parlamentare de Integrare Europeană. El a fondat Mișcarea Socialistă pentru Integrare în 2004.

La 28 aprilie 2017, a fost ales președinte al Albaniei, primind 87 de voturi de la cei 140 de membri ai Parlamentului.