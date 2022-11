Prima reacție a Kievului după informațiile că Statele Unite ar fi cerut în privat Ucrainei să fie deschisă negocierilor cu Rusia

Kievul nu a refuzat niciodată să negocieze cu Moscova și este pregătit pentru discuții cu viitorul lider al Rusiei, dar nu cu Vladimir Putin, a reacționat luni Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat de .

Acest mesaj a fost transmis constant de către Kiev, însă acum vine în contextul în care The Washington Post a scris că administraţia americană a preşedintelui democrat Joe Biden ar fi cerut în privat Ucrainei să se arate public deschisă negocierilor cu Rusia şi până când preşedintele rus Vladimir Putin nu pleacă de la putere.

„Important: Ucraina nu a refuzat niciodată să negocieze. Poziția noastră de negociere este cunoscută și deschisă”, a scris pe Twitter oficialul ucrainean.

El a reafirmat condiția Kievului: în primul rând, își retrage trupele din Ucraina, ceea ce Vladimir Putin nu este dispus să facă.

„Oboseala privind situația din Ucraina este un aspect real pentru unii dintre partenerii noştri”.

