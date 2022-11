Primele declarații ale presupusei teroriste din atentatul de la Istanbul: credea că transportă droguri, nu o bombă

17 suspecți, printre care și (23 ani), femeia implicată în atacul terorist cu bombă de pe strada Istiklal din , au fost deferiți judecătorului de serviciu de către Parchet cu o cerere de arestare sub acuzația de „perturbare a unității statului și a integrității țării”.

Ahlam Albashir, suspecta care a fugit după ce a aruncat o bombă pe o stradă din Istanbul a fost prinsă intr-o operțiune din cartierul Kucukcemece din Istanbul.

În timpul interogatoriului, femeia a declarat că ar fi fost instruită ca ofițer special de informații de către organizația teroristă PKK/PYD/YPG și că a intrat ilegal în Turcia prin Afrin-Idlib.

Anchetatorii au reușit rapid să identifice persoanele implicate, complicii, domiciliile și mașinile folosite la atentat

După analiza detaliată a imaginilor de pe camerele de supraveghere din zona, Direcția Filialei Antiterorism din Istanbul și unitătile Filialei de Informații au stabilit care au fost vehiculele folosite de femeie și la ce adresă a mers.

În timpul perchezițiilor, polițiștii, care au folosit și un câine dresat pentru detectarea altor bombe, au găsit la domiciliul teroristei din Istanbul o armă, gloanțe, bani și aur.

Alți zeci de suspecți au fost deferiți justiției

În cadrul anchetei privind incidentul, Ahlam Albashir, suspecta care ar fi pus bomba pe marginea unui ghiveci de beton, a fost arestată și reținută chiar în casa în care se ascundea.

Pe de altă parte, numărul suspecților reținuți în legătură cu atacul terorist a crescut la 51, în timp ce s-a aflat că 2 dintre aceștia, despre care s-a stabilit că nu au avut contact cu incidentul, au fost eliberați de poliție.

Pe lângă Albashir, 49 de suspecți, printre care Ammar Jarkas și Ahmed Jarkas, care ar fi jucat un rol-cheie în aspectul logistic al acțiunii, și Yasir al-Korali, care l-ar fi dus pe Albashir la Taksim, au fost transferați la Palatul de Justiție din Istanbul din Çağlayan în urma unui control de sănătate.

29 procurori s-au ocupat de caz

Procuratura, de la care suspectul Ahlam Albashir a fost transferat la tribunal, a început să-și ia declarația în jurul orei 11.30, în timp ce 29 de procurori au fost repartizați pentru a procesa declarațiile tuturor suspecților. Declarația suspectului s-a încheiat în jurul orei 16

După aproximativ patru ore și jumătate de interogatoriu, suspectul Albashir a fost transferat magistratului de serviciu cu o cerere de arestare sub acuzația de „tulburare a unității statului și a integrității țării” de către Parchet.

În consecință, unii dintre cei 17 suspecți, inclusiv Albashir, au fost, de asemenea, trimiși în fața judecătorului de condamnare cu o cerere de arestare pentru diferite acuzații, cum ar fi „ucidere deliberată”, „tentativă de omor deliberat” și „rănire deliberată”, în timp ce 3 suspecți au fost trimiși judecătorului de condamnare cu o cerere de eliberare a acestora cu condiția controlului judiciar.

Pe de altă parte, se află că 29 de suspecți eliberați din parchet vor fi deportați.

Suspecta susține că ar fi fost racolată de PKK

În timpul interogatoriului lui Albahsir, despre care s-a stabilit că a efectuat atacul, anchetatorii au reținut că a fost instruită ca ofițer de informații de către „PKK/PYD/YPG” și că a intrat ilegal în Turcia de la Afrin.

Explozibilul folosit în atac a fost raportat a fi TNT. PKK nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac prin declarația sa.

51 suspecți arestați

Potrivit ultimelor informații, numărul arestărilor legate de atacul cu bombă a crescut la 51. Ahmed Jarkas, arestat pe 15 noiembrie în legătură cu atacul, s-a stabilit că plănuia să o trimită în Grecia pe Ahlam Albashir, pe care o luase acasă după incident.

Ammar Jarkas, arestat, l-a dus pe suspectul fugar Bilal Hassan, care stătea în aceeași casă cu Ahlam Albashir, la Edirne pentru a fi introdus ilegal în Bulgaria.

Pe de altă parte, s-a stabilit că Albashir și Hassan au mai venit la Taksim de trei ori înainte și au făcut recunoaștere cu mașina cu care veniseră la Taksim în ziua atacului.

Bilal Hassan nu se numără printre cei reținuți și nu a fost încă arestat.

Ahlam Abashir: nu știa că în geantă se afla o bombă, credea că sunt droguri

Ahlam Albashir, despre care se spune că a lăsat geanta pe strada Istiklal, a susținut în fața anchetatorilor că nu știa că există o bombă în geanta pe care a lăsat-o pe stradă.

Albashir a declarat că a fost în zona turistică Taksim de trei ori înainte de explozie dar a negat că ar fi mers pentru a face recunoaștere. Albashir, care a spus că a fost membru al YPG, a spus următoarele în declarația sa care a durat aproximativ 6 ore:

„Mi s-a spus de către YPG că trebuie să merg în Turcia, dar nu mi s-a spus de ce. Am venit la Istanbul cu Bilal. În ziua incidentului, am mers la Taksim cu Bilal pentru a patra oară. Apoi Bilal a primit un telefon.

Mi-a spus: «Stai, voi veni». În timp ce așteptam Bilal, am intrat într-un magazin de cosmetice. De acolo mi-am cumpărat rimel. M-am așezat pe bancă.

Când m-am uitat la geanta, au existat chips-uri pe partea de sus. Când am cercetat-o cu mâna, era ceva moale dedesubt. Am crezut că au fost de droguri. Nu știam că există o bombă în geantă. M-au amenințat cu frații mei” notează publicația

„Am fugit când s-a produs explozia”

Albashir a spus că a primit un telefon de la o persoană cu numele de cod ‘Hadji’ în timp ce stătea pe o bancă, adăugând: „El a spus: «Lăsați geanta și plecați». Așa că am pus geanta jos și am început să merg. Am văzut un parfumier pe drum. A fost o explozie în timp ce se uita la parfum. Am început să fug. Am intrat în taxiul pe care l-am oprit pe drum. Când taximetristul mi-a arătat pe telefon că a avut loc o explozie, am știut ce s-a întâmplat”.”

Albashir a continuat: „M-am dus la Esenler cu taxiul. De acolo, am luat un taxi pirat la casa din Küçükçekmece. Nu știam că există o bombă în geantă. M-au amenințat cu frații mei. Părinții mei au murit. Am 6 frați. 3 dintre ei au murit în războiul din Siria. Unul dintre ei a fost și el schilodit.”

Un atac terorist cu bombă a avut loc duminică, 13 noiembrie, pe strada Istiklal din Beyoğlu, iar 6 persoane, dintre care doi copii, și-au pierdut viața și 81 de persoane au fost rănite în incident.