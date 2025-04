Român reținut pentru spionaj în Rusia. FSB susține că acesta a recunoscut toate acuzațiile la interogatoriu

Rusia a anunțat că a prins un „spion român” care ar fi transmis ucrainenilor informații legate de amplasarea unor instalații de apărare aeriană. Acesta ar fi recunoscut activitatea de în cadrul interogatoriilor.

Cetățeanul român, în vârsta de 23 de ani, a fost reținut de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei ( ) și a fost pus sub acuzare pentru acțiuni de spionaj în favoarea Ucrainei. Potrivit unui comunicat FSB, el ar fi colectat și transmis informații cu privire la amplasarea unor instalații de apărare aeriană situate în orașul Soci, regiunea Krasnodar.

Potrivit sursei citate, bărbatul ar fi recunoscut, la interogatorii, acuzațiile care i-au fost aduse. El ar fi mărturisit că ar fi văzut o unitate de apărare aeriană pe drumul de la Soci la Adler. A marcat locația pe o hartă și a trimis-o unui supraveghetor din cadrul serviciilor de informații ucrainene, pe nume Volodimir, după cum relatează agenția tass.ru.

„Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse din Soci, regiunea Krasnodar, a reținut un cetățean român, născut în 2002, care a fost implicat în activități de informații în favoarea serviciilor speciale ale Ucrainei. S-a stabilit că, în vara anului 2024, la indicațiile serviciilor de informații ucrainene, acesta a cules și transmis informații cu privire la amplasarea unor instalații de apărare aeriană situate în orașul Soci.

În schimb, serviciile speciale ale Ucrainei i-au promis cetățeanului român, la solicitarea acestuia, că îl va ajuta să părăsească în siguranță Rusia și să se alăture formațiunii de voluntari a AFU ( – n. red.) pentru a participa la ostilitățile împotriva țării noastre”, a anunțat FSB, în comunicatul de presă.

‼️🇷🇺🇷🇴 A citizen who was collecting information about the deployment of air defense systems on assignment from Kiev has been detained in Sochi, the FSB reported.

