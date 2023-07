Scandal la bordul unui avion, după ce o femeie a acuzat un pasager că „nu este real” / Momentul a devenit viral pe rețelele de socializare

O înregistrare video cu o femeie care face scandal la bordul unui avion American Airlines a devenit virală, după ce femeia a acuzat un alt pasager că „nu este real”, relatează .

În clip se poate observa cum femeia merge pe culoarul avionului plin și țipă că se dă jos din avion.

„Vă spun că o să cobor naibii din avion și există un motiv pentru care o să cobor nabii de aici. Și puteți să mă credeți sau nu, puțin îmi pasă (…) Dar vă spun că nenorocitul de acolo nu este real”, a spus pasagera.

Some people are very unwell.

