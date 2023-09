Situație alarmantă într-o cameră de hotel de lux. Ce au găsit două turiste: „A simțit ceva târându-se pe ea”

O turistă din Marea Britanie și sora ei au trăit momente de coșmar în timpul vacanței lor în Mexic. Chiar dacă au plătit o sumă considerabilă pentru hotelul lor, cele două femei au avut parte de surprize neplăcute. În camera lor de hotel au apărut niște musafiri neinvitați – șobolani, conform .

Experiența șocantă a două femei la hotel

Turista de 56 de ani a dezvăluit că a fost extrem de dezgustată după ce urcând pe patul ei. Această întâmplare a fost însoțită de un incident și mai neplăcut, deoarece rozătoarea a lăsat și urme de excremente exact acolo unde turista ar fi trebuit să doarmă.

Pentru această escapadă plină de distracție, femeia a achitat o sumă de 3100 de euro pentru opt zile de vacanță. Destinația aleasă era Playa de Carmen, o stațiune extrem de populară din Mexic. Într-un moment de rapiditate, femeia a capturat chiar și în imagini prezența unei rozătoare în camera sa.

„Eu și sora mea suntem încă șocate. Ea a spus că în a doua noapte la hotel a simțit ceva târându-se pe ea. Dar nu ne așteptam să fie un șobolan”, a explicat femeia.

Au găsit un șobolan în camera lor

Cele două femei au declarat că au fost profund surprinse de experiența lor, și una dintre ele a povestit că în a doua a simțit o senzație de ceva urcându-se pe ea. Totuși, niciuna dintre ele nu a presupus că ar putea fi vorba despre un șobolan.

Atunci când s-a adresat patronilor hotelului, aceștia nu au infirmat posibilitatea ca un șobolan să fie într-adevăr prezent acolo.

„Suntem absolut dezgustate, șobolanul a fost în camera noastră în tot acest timp, nu am lăsat niciodată ușa deschisă din cauza țânțarilor. În dimineața după ce am îndepărtat urina și rahatul șobolanului, ochii mei au început să se umfle și am intrat în panică”, a spus femeia.

Administrației hotelului i-au fost prezentate imaginile relevante de către femeie, însă vacanța acesteia era deja ruinată. În final, turista a primit de la hotel suma integrală pentru cele patru nopți petrecute acolo.