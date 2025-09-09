B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Situație hilară: Locatarii unui imobil, exasperați că noaptea sună toate soneriile. Cine era ”vinovatul”

Situație hilară: Locatarii unui imobil, exasperați că noaptea sună toate soneriile. Cine era ”vinovatul”

Traian Avarvarei
09 sept. 2025, 12:20
Situație hilară: Locatarii unui imobil, exasperați că noaptea sună toate soneriile. Cine era ”vinovatul”
Sursa foto simbol: Hepta - Zuma Press / Cecilia Fabiano

Locuitorii unui imobil din Bavaria, Germania, au apelat exasperați la poliție, după ce soneriile lor au început să sune în creierii nopții și nu se mai opreau. Ei au crezut că de vină sunt niște adolescenți puși pe glume, dar realitatea s-a dovedit a fi de-a dreptul amuzantă.

Cine a activat soneriile în mijlocul nopții și cum a fost mustrat

„Dormeam de acum, nu obişnuim să răspundem la uşă după 22:00, aşa că, atunci când a sunat soneria, am încercat să n-o bag în seamă. Am crezut că sunt copiii din casa abandonată de peste drum.

Dar apoi m-a sunat cumnata mea, care stă la etaj, şi m-a întrebat dacă nu cumva soneria noastră sună, că a ei nu se mai opreşte. A tot sunat așa chiar în timp ce vorbeam la telefon şi asta deși nu se vedea nimeni la uşă. Am început să ne facem griji și am decis să chemăm poliţia”, a povestit Lisa, unul dintre locatari, pentru BILD.

Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că nu e nimeni la ușă. Nici detectorul de mişcare nu se activase. În cele din urmă, s-au uitat mai bine la interfon și au văzut ”vinovatul”: un limax, melc fără cochilie, care se tot târa pe butoane.

Melcului „i s-au explicat limitele teritoriului său şi a fost pus pe iarbă, în apropiere”, a transmis un purtător de cuvânt al poliţiei, potrivit The Guardian.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Venezuela cheamă Crăciunul mai devreme. Anunțul președintelui Maduro
Externe
Venezuela cheamă Crăciunul mai devreme. Anunțul președintelui Maduro
Tragedie în Mexic: 10 morți și peste 60 de răniți, după ce un tren de marfă a lovit un autobuz supraetajat
Externe
Tragedie în Mexic: 10 morți și peste 60 de răniți, după ce un tren de marfă a lovit un autobuz supraetajat
Netanyahu, mesaj pentru locuitorii din Gaza: „Ascultați-mă cu atenție – ați fost avertizați – plecați acum”
Externe
Netanyahu, mesaj pentru locuitorii din Gaza: „Ascultați-mă cu atenție – ați fost avertizați – plecați acum”
1.500 de actori și regizori nu vor mai colabora cu instituțiile de film israeliene
Externe
1.500 de actori și regizori nu vor mai colabora cu instituțiile de film israeliene
MAE a emis o avertizare de călătorie în Franța, după ce a fost anunțată o grevă generală
Externe
MAE a emis o avertizare de călătorie în Franța, după ce a fost anunțată o grevă generală
Documente privind Rețeaua Soroș în România / Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob: “Aproape toate numele importante ale ultimilor 35 de ani”
Externe
Documente privind Rețeaua Soroș în România / Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob: “Aproape toate numele importante ale ultimilor 35 de ani”
Dmitri Medvedev acuză o ţară NATO că vrea să atace Rusia: „Pregăteşte un cap de pod pentru un atac”
Externe
Dmitri Medvedev acuză o ţară NATO că vrea să atace Rusia: „Pregăteşte un cap de pod pentru un atac”
Criză politică în Franța. Guvernul condus de François Bayrou a picat la moțiunea de cenzură a extremiștilor. Ce opțiuni are Macron
Externe
Criză politică în Franța. Guvernul condus de François Bayrou a picat la moțiunea de cenzură a extremiștilor. Ce opțiuni are Macron
Google primește o amendă record de la UE: Aproape 3 miliarde de euro pentru abuz de monopol
Externe
Google primește o amendă record de la UE: Aproape 3 miliarde de euro pentru abuz de monopol
Țara europeană care a înăsprit condițiile de ședere pentru ruși. Ce reguli trebuie să îndeplinească pentru a putea rămâne
Externe
Țara europeană care a înăsprit condițiile de ședere pentru ruși. Ce reguli trebuie să îndeplinească pentru a putea rămâne
Ultima oră
13:08 - 22.000 de lei, pierduți de o tânără de 25 de ani. Cine i-a furat banii și cum s-a întâmplat totul
12:49 - Tily Niculae, după divorț: „E un nou început pentru noi”. În ce proiect s-a implicat
12:37 - Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de luare și dare de mită. Ar fi vizați directorul general și directorul comercial. Reacția companiei
12:16 - Cod galben de inundaţii în 11 judeţe. Ce recomandă hidrologii
11:57 - Gina Pistol, după sarcină: „Mie mi-a luat cam trei ani să redevin eu, să mă reîntorc la mine”
11:51 - Manelistul care a încercat să-și incendieze iubita a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit Gheorghiță Sava
11:26 - Sibiu: Copil de 10 ani, legat cu lanțul de o masă și încuiat în casă de către tatăl său. Ce explicație a dat bărbatul
11:22 - Venezuela cheamă Crăciunul mai devreme. Anunțul președintelui Maduro
11:04 - O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-uri timp de 3 ani. De ce a luat instanța această decizie
10:43 - Boloș: I-am zis de 6 ori lui Ciolacu despre deficit, că se duce-n cap. Mi-a spus că-l doare în organul genital