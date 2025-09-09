Situație hilară: Locatarii unui imobil, exasperați că noaptea sună toate soneriile. Cine era ”vinovatul”

Locuitorii unui imobil din Bavaria, Germania, au apelat exasperați la poliție, după ce soneriile lor au început să sune în creierii nopții și nu se mai opreau. Ei au crezut că de vină sunt niște adolescenți puși pe glume, dar realitatea s-a dovedit a fi de-a dreptul amuzantă.

Cine a activat soneriile în mijlocul nopții și cum a fost mustrat

„Dormeam de acum, nu obişnuim să răspundem la uşă după 22:00, aşa că, atunci când a sunat soneria, am încercat să n-o bag în seamă. Am crezut că sunt copiii din casa abandonată de peste drum.

Dar apoi m-a sunat cumnata mea, care stă la etaj, şi m-a întrebat dacă nu cumva soneria noastră sună, că a ei nu se mai opreşte. A tot sunat așa chiar în timp ce vorbeam la telefon şi asta deși nu se vedea nimeni la uşă. Am început să ne facem griji și am decis să chemăm poliţia”, a povestit Lisa, unul dintre locatari, pentru BILD.

Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că nu e nimeni la ușă. Nici detectorul de mişcare nu se activase. În cele din urmă, s-au uitat mai bine la interfon și au văzut ”vinovatul”: un limax, melc fără cochilie, care se tot târa pe butoane.

Melcului „i s-au explicat limitele teritoriului său şi a fost pus pe iarbă, în apropiere”, a transmis un purtător de cuvânt al poliţiei, potrivit