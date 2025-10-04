Stațiunea a fost măturată de ape după inundațiile violente care au lovit sud-estul Bulgariei, în apropiere de granița cu România. Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar autoritățile au declarat stare de urgență.

Ploile torențiale au transformat zona într-un adevărat coșmar, iar bilanțul victimelor ar putea crește.

Потоп и наводнение на Елените, Свети влас! Благодарете зa застроените реки на фамилия Арабаджиеви, ББДП, БКП и на Кмета на Братя Диневи! Зад всяко едно разрешително за тези строежи и стоят подписите на кмет, главен архитект, директор на РИОСВ, директор на басейнова дирекция и за всеки от тях е знаел, вкл. директора на РДНСК.

Cum a ajuns stațiunea Elenite să fie măturată de ape

Ploile torențiale au adus în doar câteva ore peste 200 de litri de apă pe metru pătrat, declanșând o viitură puternică. Stațiunea Elenite a fost lovită în plin, fiind transformată într-un tablou de dezastru: mașini trase de ape până în mare și clădiri serios avariate.

Autoritățile au intervenit de urgență pentru a salva persoanele prinse de torenți și pentru a evalua distrugerile, catalogate deja drept „catastrofale”.

Cine sunt victimele

Bilanțul tragediei indică trei victime confirmate, potrivit digi24.ro. Printre acestea, un polițist de frontieră aflat la operațiunile de salvare și un conducător de excavator care ajuta la degajarea zonei lovite de viitură. A treia victimă a fost descoperită într-un hotel din Elenite, dar identitatea nu a fost dezvăluită. Stațiunea Elenite a devenit scena unor momente dramatice în care autoritățile au intervenit contra cronometru, încercând să reducă impactul inundațiilor.

Ce măsuri au fost luate

Guvernul bulgar a decretat stare de urgență în mai multe comune din sud-estul și nord-vestul țării. Echipele de salvare folosesc utilaje și drone pentru a identifica victime și pentru a limita efectele catastrofei. Meteorologii avertizează că ploile pot continua, crescând riscul unor noi viituri. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată dimensiunea distrugerilor și atrag atenția comunității internaționale. Stațiunea Elenite, măturată de ape, devine simbolul celei mai grave din ultima perioadă.