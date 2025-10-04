B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Stațiunea Elenite, măturată de ape. Inundații catastrofale pe litoralul bulgăresc, bilanț tragic (VIDEO)

Stațiunea Elenite, măturată de ape. Inundații catastrofale pe litoralul bulgăresc, bilanț tragic (VIDEO)

Ana Beatrice
04 oct. 2025, 15:01
Stațiunea Elenite, măturată de ape. Inundații catastrofale pe litoralul bulgăresc, bilanț tragic (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ TikTok - elvesbg
Cuprins
  1. Cum a ajuns stațiunea Elenite să fie măturată de ape
  2. Cine sunt victimele
  3. Ce măsuri au fost luate

Stațiunea Elenite a fost măturată de ape după inundațiile violente care au lovit sud-estul Bulgariei, în apropiere de granița cu România. Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar autoritățile au declarat stare de urgență.

Ploile torențiale au transformat zona într-un adevărat coșmar, iar bilanțul victimelor ar putea crește.

@elvesbg Потоп и наводнение на Елените, Свети влас! Благодарете зa застроените реки на фамилия Арабаджиеви, ББДП, БКП и на Кмета на Братя Диневи! Зад всяко едно разрешително за тези строежи и стоят подписите на кмет, главен архитект, директор на РИОСВ, директор на басейнова дирекция и за всеки от тях е знаел, вкл. директора на РДНСК. #ОСТАВКА #Елените #СветиВлас #Наводнение #Потоп ♬ original sound – BG Elves

Cum a ajuns stațiunea Elenite să fie măturată de ape

Ploile torențiale au adus în doar câteva ore peste 200 de litri de apă pe metru pătrat, declanșând o viitură puternică. Stațiunea Elenite a fost lovită în plin, fiind transformată într-un tablou de dezastru: mașini trase de ape până în mare și clădiri serios avariate.

Autoritățile au intervenit de urgență pentru a salva persoanele prinse de torenți și pentru a evalua distrugerile, catalogate deja drept „catastrofale”.

Cine sunt victimele

Bilanțul tragediei indică trei victime confirmate, potrivit digi24.ro. Printre acestea, un polițist de frontieră aflat la operațiunile de salvare și un conducător de excavator care ajuta la degajarea zonei lovite de viitură. A treia victimă a fost descoperită într-un hotel din Elenite, dar identitatea nu a fost dezvăluită. Stațiunea Elenite a devenit scena unor momente dramatice în care autoritățile au intervenit contra cronometru, încercând să reducă impactul inundațiilor.

Ce măsuri au fost luate

Guvernul bulgar a decretat stare de urgență în mai multe comune din sud-estul și nord-vestul țării. Echipele de salvare folosesc utilaje și drone pentru a identifica victime și pentru a limita efectele catastrofei. Meteorologii avertizează că ploile pot continua, crescând riscul unor noi viituri. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată dimensiunea distrugerilor și atrag atenția comunității internaționale. Stațiunea Elenite, măturată de ape, devine simbolul celei mai grave inundații din Bulgaria din ultima perioadă.

Tags:
Citește și...
Un tren a fost lovit de drone rusești în Sumî. Cel puțin 30 de victime, anunță Zelenski (VIDEO)
Externe
Un tren a fost lovit de drone rusești în Sumî. Cel puțin 30 de victime, anunță Zelenski (VIDEO)
Tragedie în Parcul Național Yosemite! Cădere mortală pe El Capitan, transmisă live pe TikTok
Externe
Tragedie în Parcul Național Yosemite! Cădere mortală pe El Capitan, transmisă live pe TikTok
Aeroportul din München a fost închis în urma unei noi alerte cu drone. Mii de pasageri blocați două nopți la rând
Externe
Aeroportul din München a fost închis în urma unei noi alerte cu drone. Mii de pasageri blocați două nopți la rând
Hamas a cedat în fața lui Donald Trump. Organizația palestiniană acceptă să elibereze ostaticii israelieni
Externe
Hamas a cedat în fața lui Donald Trump. Organizația palestiniană acceptă să elibereze ostaticii israelieni
Tunisian condamnat la moarte după ce a postat pe Facebook un mesaj prin care îl critica pe președinte
Externe
Tunisian condamnat la moarte după ce a postat pe Facebook un mesaj prin care îl critica pe președinte
Războiul din Ucraina face victime printre jurnaliști. Reporter francez ucis de o dronă rusească
Externe
Războiul din Ucraina face victime printre jurnaliști. Reporter francez ucis de o dronă rusească
Trump vrea propriul război în Caraibe. Armata americană ar putea ocupa porturi și aeroporturi în Venezuela
Externe
Trump vrea propriul război în Caraibe. Armata americană ar putea ocupa porturi și aeroporturi în Venezuela
Un român a ajuns în instanță după ce a dat examenul auto de 20 de ori, în Franța. Ce acuzații i se aduc
Externe
Un român a ajuns în instanță după ce a dat examenul auto de 20 de ori, în Franța. Ce acuzații i se aduc
MAE, reacție după declarațiile lui Vladimir Putin: România nu va accepta lecţii despre democraţie de la Moscova
Externe
MAE, reacție după declarațiile lui Vladimir Putin: România nu va accepta lecţii despre democraţie de la Moscova
Modificări majore ale regulilor de călătorie în UE vor intra în vigoare în luna octombrie
Externe
Modificări majore ale regulilor de călătorie în UE vor intra în vigoare în luna octombrie
Ultima oră
16:39 - Întâlnirea între Trump și Nicușor Dan e în pregătire, spune consilierul prezidențial Cristian Diaconescu: „Președintele dorește o vizită de substanță, nu de imagine”
16:06 - Cine este românca premiată la Paris Fashion Week 2025. Află povestea din spatele colecției „The Artist”
15:27 - Decizia organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei aparține exclusiv premierului, spune Daniel Băluță (VIDEO)
14:56 - Noi rute alternative de circulație în Piața Unirii
14:24 - Un tren a fost lovit de drone rusești în Sumî. Cel puțin 30 de victime, anunță Zelenski (VIDEO)
13:56 - Tragedie în Parcul Național Yosemite! Cădere mortală pe El Capitan, transmisă live pe TikTok
13:21 - Pană majoră de curent la munte. Localități turistice fără energie electrică de aproape 24 de ore: „Este o situație de urgență”
12:24 - Reacția lui Gigi Becali, după ce ANAF a intrat în posesia imobilului familiei Iohannis: „Pentru ce l-am votat noi pe el?”
11:48 - Ministerul Educației anunță că nu au fost anulate posturi de titulari în anul școlar 2025–2026
10:59 - Doi medici stomatologi au fost reţinuţi după ce ar fi făcut intervenţii estetice ilegale pe pacienţi