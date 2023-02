Țigările l-au ajutat pe un turc să supraviețuiască 56 de ore sub dărâmături. „Trăgeam și mă calmam”

O victimă a cutremurului din Turcia a declarat că a apelat la țigară pentru a se calma în timp ce a stat sub dărâmături mai mult de 50 de ore.

Ziya Soner Tugtekin, în vârstă de 60 de ani, a fost salvat împreună cu fiul său la 56 de ore după cutremurul din provincia din sud-est Adiyaman.

„Nu știu câte zile am așteptat sub dărâmături. Nu știu cum a trecut acest timp. Aveam tutunul cu mine, rulam și fumam cât timp nu venea nimeni”, a spus Tugtekin pentru Anadolu.

„Când am fost scos din dărâmături, aveam țigara în mână, mi-au spus să o arunc. Nu am făcut-o pentru că am supraviețuit cu țigara”, a adăugat el.

