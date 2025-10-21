B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
21 oct. 2025, 10:13
Copaci smulși din rădăcini după o tornadă în apropiere de Paris. Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Ce efecte a avut această tornadă în apropiere de Paris
  2. Ce au transmis autoritățile după tornadă

Tornadă în apropiere de Paris. Trei macarale au căzut la câteva secunde una de alta, din cauza vântului extrem de puternic. O persoană a murit și zece au fost rănite, din care patru grav.

Ce efecte a avut această tornadă în apropiere de Paris

Cel mai afectat a fost orașul Ermont, situat la circa 20 de kilometri nord-est de Paris. Pagube s-au înregistrat în circa 10 cartiere, informează The Guardian.

O macara a căzut peste o casă, o alta peste o clinică, fără a provoca răniți, iar o a treia pe un centru social.

Mulți copaci au fost smulși din rădăcini. De asemenea, au fost smulse acoperişuri. 1.500 de locuințe au rămas fără curent electric.

Un tânăr de 23 de ani, care lucra pe un șantier, a murit. Poliția a deschis o anchetă pentru omor din culpă şi vătămare corporală din culpă la locul de muncă. Inspecţia Muncii a făcut primele constatări la fața locului.

De asemenea, 10 persoane au fost rănite, patru fiind în stare critică.

Ce au transmis autoritățile după tornadă

Laurent Nunez, ministrul de Interne, a vorbit despre „un episod de tornadă bruscă şi de o intensitate rară”.

„Urmăresc situația și îmi exprim sprijinul față de oficiali, echipele de salvare și locuitorii afectați. Transmit condoleanțe familiei și celor dragi ai victimei decedate”, a mai scris Laurent Nunez, pe platforma X.

Pompierii au intervenit și la Eaubonne, Andilly, Montmorency şi Franconville.

