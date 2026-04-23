se resimt inclusiv în costul metodelor contraceptive. Creșterea prețurilor la materii prime și energie pune presiune pe producători. În același timp, blocajele din lanțurile de aprovizionare afectează puternic industria prezervativelor.

Cum ajung metodele contraceptive să fie afectate de războiul din Golf

Scumpirile provocate de războiul din Golf nu se limitează la energie sau combustibili. Efectele ajung și la produse de zi cu zi, inclusiv prezervativele. Conflictul a perturbat piețele internaționale și a creat presiuni în lanț. De la gaze naturale și electricitate până la combustibili și îngrășăminte agricole, costurile au crescut pentru companii și consumatori din numeroase regiuni, informează .

În acest context, Karex Industries, cel mai mare producător de prezervative din lume, anunță majorări de preț de până la 30%. De asemenea, invocă scumpirea materiilor prime și blocajele din lanțurile de aprovizionare generate de războiul din Iran.

Compania malaeziană depinde de produse petrochimice esențiale precum amoniac pentru conservarea latexului, etanol pentru ambalare și imprimare și ulei de silicon pentru lubrifiere. Costurile acestor materii prime au crescut cu aproximativ 30% de la începutul conflictului. În același timp, prețul latexului de nitril s-a dublat, potrivit declarațiilor oferite pentru .