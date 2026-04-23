Externe

Efect neașteptat al războiului din Iran. Metodele contraceptive se scumpesc puternic

Ana Beatrice
23 apr. 2026, 09:56
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum ajung metodele contraceptive să fie afectate de războiul din Golf
  2. De ce crește cererea în plină criză și ce urmează pentru producători

Efectele conflictului din Golf se resimt inclusiv în costul metodelor contraceptive. Creșterea prețurilor la materii prime și energie pune presiune pe producători. În același timp, blocajele din lanțurile de aprovizionare afectează puternic industria prezervativelor.

Cum ajung metodele contraceptive să fie afectate de războiul din Golf

Scumpirile provocate de războiul din Golf nu se limitează la energie sau combustibili. Efectele ajung și la produse de zi cu zi, inclusiv prezervativele. Conflictul a perturbat piețele internaționale și a creat presiuni în lanț. De la gaze naturale și electricitate până la combustibili și îngrășăminte agricole, costurile au crescut pentru companii și consumatori din numeroase regiuni, informează naftemporiki.gr.

În acest context, Karex Industries, cel mai mare producător de prezervative din lume, anunță majorări de preț de până la 30%. De asemenea, invocă scumpirea materiilor prime și blocajele din lanțurile de aprovizionare generate de războiul din Iran.

Compania malaeziană depinde de produse petrochimice esențiale precum amoniac pentru conservarea latexului, etanol pentru ambalare și imprimare și ulei de silicon pentru lubrifiere. Costurile acestor materii prime au crescut cu aproximativ 30% de la începutul conflictului. În același timp, prețul latexului de nitril s-a dublat, potrivit declarațiilor oferite pentru Bloomberg.

De la începutul anului, cauciucul natural s-a scumpit cu o treime, iar războiul continuă să crească și costurile lubrifianților. „Situația este cu siguranță foarte precară, prețurile sunt mari. Nu avem de ales decât să transferăm costul asupra clienților noștri acum”, a precizat șefa companiei, Go Mia Kat.

Karex Industries produce anual peste cinci miliarde de prezervative. Compania furnizează branduri cunoscute precum Durex și Trojan. Este un furnizor-cheie pentru programele naționale de sănătate și inițiativele de ajutor ale ONU, ceea ce amplifică impactul global al acestor scumpiri.

De ce crește cererea în plină criză și ce urmează pentru producători

Presiunea asupra Karex Industries crește exact într-un moment critic, în care cererea urcă accelerat. În acest an, solicitările au crescut cu aproximativ 30%, pe fondul stocurilor reduse ale clienților, afectate de costurile mari de transport și întârzierile din livrări, după cum a explicat Go Mia Kat.

Deși compania mai dispune de materii prime pentru încă două până la trei luni de producție, viitorul rămâne incert dacă războiul continuă și lanțurile de aprovizionare rămân fragile. Situația este complicată și de faptul că înlocuirea materiilor prime nu se face ușor, din cauza reglementărilor stricte pentru dispozitivele medicale. În aceste condiții, potrivit sursei menționate, conducerea nu exclude noi creșteri de prețuri în perioada următoare.

Accident feroviar grav în Danemarca, lângă Hillerød. Două trenuri locale s-au ciocnit frontal, iar 17 persoane au fost rănite
