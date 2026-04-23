Administrația de la Casa Albă ar fi întocmit o listă informală care împarte statele membre în „aliați cuminți” și „aliați neascultători”, pe fondul nemulțumirilor legate de lipsa de sprijin pentru acțiunile militare împotriva Iranului. Inițiativa, dezvăluită de Politico, ar putea marca o schimbare de ton în relațiile transatlantice.

Listă informală pregătită înaintea vizitei lui Mark Rutte

Potrivit unor diplomați europeni și oficiali americani din domeniul apărării, documentul ar fi fost elaborat înaintea vizitei la Washington a secretarului general NATO, Mark Rutte.

Lista ar include o evaluare a contribuțiilor statelor membre la alianță, în linie cu poziția președintelui Donald Trump, care a criticat frecvent partenerii NATO în ultimele luni. Liderul american a invocat inclusiv posibilitatea retragerii SUA din alianță și a lansat inițiative controversate, precum ideea anexării Groenlandei.

Conceptul de „aliați model” și posibile consecințe

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a avansat încă din decembrie conceptul de „aliați model”, oferind ca exemple state precum Israel, Coreea de Sud, Polonia, Germania și țările baltice.

„Aliații care nu își îndeplinesc obligațiile în materie de apărare colectivă vor suporta consecințele”, a avertizat acesta.

Surse diplomatice susțin că lista reflectă această abordare, însă administrația americană nu a detaliat ce sancțiuni sau beneficii ar putea fi aplicate. „Nu par să existe idei foarte concrete când vine vorba de sancționarea aliaților”, a declarat un oficial european sub protecția anonimatului.

Frustrări legate de operațiunea „Epic Fury”

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, nemulțumirile Washingtonului sunt legate de lipsa de sprijin din partea unor aliați în cadrul operațiunii „Epic Fury”.

„Statele Unite au fost mereu alături de aliați, dar aceștia nu ne-au fost alături în acest caz”, a transmis aceasta.

Posibile măsuri: trupe relocate și contracte limitate

Printre măsurile analizate s-ar putea număra redistribuirea trupelor americane în Europa, reducerea exercițiilor comune sau limitarea contractelor militare pentru statele considerate „necooperante”.

În acest context, România și Polonia ar putea deveni principalii beneficiari ai unei eventuale relocări de trupe. Polonia găzduiește deja aproximativ 10.000 de soldați americani, iar baza aeriană Mihail Kogălniceanu din România, recent extinsă, are capacitatea de a primi efective suplimentare.

De asemenea, state precum Bulgaria ar fi oferit sprijin logistic discret, în timp ce Spania, Regatul Unit și Franța ar fi refuzat sau amânat solicitările Washingtonului privind implicarea în operațiuni. Țările baltice (Lituania, Letonia și Estonia) rămân apreciate pentru nivelul ridicat al cheltuielilor de apărare.

Critici în Congresul SUA

Ideea sancționării aliaților provoacă deja reacții în Congresul american. Senatorul Roger Wicker a avertizat că o astfel de abordare riscă să afecteze relațiile strategice: „Nu este de ajutor când liderii americani vorbesc despre alianțele noastre cu dispreț”.