Acasa » Externe » Donald Trump lovește sub centură. Un emisar special negociază eliminarea Iranului de la Cupa Mondială. Naționala Italiei va prelua locul vacant

Donald Trump lovește sub centură. Un emisar special negociază eliminarea Iranului de la Cupa Mondială. Naționala Italiei va prelua locul vacant

Adrian Teampău
23 apr. 2026, 10:37
Donald Trump lovește sub centură. Un emisar special negociază eliminarea Iranului de la Cupa Mondială. Naționala Italiei va prelua locul vacant
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Donald Trump aplică o nouă lovitură Iranului
  2. Ce spune Gianni Infantino despre această variantă

Donald Trump vrea să aplice Iranului încă o lovitură, sub centură, eliminând echipa națională de la Cupa Mondială din vară. Un emisar special negociază la FIFA acest lucru.

Donald Trump aplică o nouă lovitură Iranului

Paulo Zampolli, trimisul special al lui Donald Trump pentru parteneriate globale (SEGP), a propus înlocuirea Iranului cu Italia la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal. Competiția este programată să se desfășoare în perioada 11 iunie – 16 iulie în Statele Unite, Mexic şi Canada. Informația a fost prezentată de ziarul Financial Times, citat de DPA.

Zampolli, este un personaj influent în administrația Trump, iar publicația susține că eforturile acestuia sunt impulsionate de dorința ca Italia, ţara sa de origine, să ia locul Iranului la Mondial. Participarea Iranului la Cupa Mondială a fost pusă la îndoială în ultimele săptămâni din cauza războiului cu SUA.

„Confirm că le-am sugerat lui Trump şi Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt originar din Italia şi ar fi un vis să-i văd pe Azzurri la un turneu găzduit de SUA. Cu patru titluri mondiale, au pedigree-ul necesar pentru a justifica includerea”, a spus Zampolli, citat de publicație.

SGEP este o funcţie creată în martie 2025 special pentru Zampolli. În această calitate, el acţionează ca o „punte de legătură” între Casa Albă şi diverse guverne sau lideri internaţionali. Prin înlocuirea Iranului cu Italia, el urmărește și un scop politic, să repare relațiile tensionate dintre Trump şi prim-ministrul italian Giorgia Meloni. Cei do au schimbat mai multe replici, în urma atacurilor lui Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea.

Ce spune Gianni Infantino despre această variantă

Săptămâna trecută, Gianni Infantino, președintele FIFA, a reafirmat că Iranul va participa la turneul final. La acel moment nu erau cunoscute intențiile lui Donald Trump. El a declarat că pentru CNBC că echipa iraniană de fotbal va fi prezentă în SUA, subliniind importanța participării acestei țări la Cupa Mondială.

Conform calendarului oficial, în grupa preliminară, Iranul va juca împotriva Belgiei, Noii Zeelande şi Egiptului. Meciurile sunt programate la Seattle şi Los Angeles. FIFA a respins cererea Iranului de a muta jocurile sale în Mexic.

Italia a pierdut barajul de calificare la Cupa Mondială în fața selecționatei din Bosnia-Herțegovina, după un meci dramatic, decis la penalty. Italienii au pierdut, în final, cu 4-1. Astfel, Squadra Azzurra a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la un turneu final.

