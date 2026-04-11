Un copil român de 11 ani a fost ucis cu cruzime într-o toaletă publică din . David a fost atacat chiar sub privirile mamei care îl aștepta la intrare. Atacatorul este un tânăr de 23 de ani care suferă de autism.

Cum a fost atacat un copil român de 11 ani în centrul cultural

Tragedia s-a produs joi seară, în jurul orei 19:45, în incinta centrului cultural La Despernada din localitatea Villanueva de la Cañada.

Agresorul l-a atacat pe David pe la spate cu un cuțit, provocându-i răni grave la nivelul gâtului, spatelui și toracelui.

Când echipajele de urgență au ajuns la fața locului, copilul se afla deja în stop cardiorespirator din cauza hemoragiei. Deși medicii au reușit să îl resusciteze și l-au transportat de urgență cu elicopterul, minorul a decedat ulterior, scrie .

Cum a fost capturat criminalul

După atacul violent, agresorul a fugit imediat de la locul faptei. S-a înregistrat o mobilizare generală a forțelor de ordine.

Garda Civilă și Poliția Locală au organizat o amplă operațiune de căutare în zonă. Într-un final au reușit să-l captureze pe agresor și să îl rețină pe suspect în noaptea de joi spre vineri.

Autoritățile au identificat atacatorul ca fiind Julio, un tânăr de origine peruană care suferă de autism și care avea antecedente de comportament conflictual în comunitate.

Cine era băiatul român omorât de acest individ

David era elev în clasa a VI-a și membru activ al clubului de fotbal local. Acesta era extrem de apreciat de colegi și profesori.

Primele date din anchetă sugerează că incidentul a izbucnit în contextul unui episod de furie al lui Julio, care lăsase anterior bilete ciudate adresate unor tineri din localitate.

Martorii susțin că tânărul ar fi avut un interes romantic bizar față de victimă, iar unii părinți afirmă că suspectul mai amenințase și alți minori cu cuțitul în trecut.

Primăria a decis suspendarea tuturor evenimentelor și a ținut un minut de reculegere în memoria băiatului.