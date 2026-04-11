Sfântul Calinic de la Cernica de Biserica Ortodoxă. Este unul dintre cei mai iubiți sfinți români, cunoscut pentru blândețea și faptele sale minunate.

Cine a fost Sfântul Calinic de la Cernica și de ce este pomenit astăzi

Născut la București în 1787 și botezat Constantin, tânărul s-a îndreptat către mănăstirea Cernica la vârsta de 20 de ani. Aici a fost ucenicul starețului Timotei, iar după un an de ascultare a primit numele de călugărie sub care este cunoscut astăzi, Sfântul Calinic de la Cernica. Timp de 43 de ani a trăit în această mănăstire. A fost pe rând ierodiacon, preot și apoi stareț timp de peste trei decenii.

Datorită iscusinței sale și vieții sfinte, a fost ales episcop al Râmnicului, unde a ctitorit numeroase biserici, școli și a dat o nouă viață tiparniței bisericești. Este pomenit astăzi pentru că a fost un model de smerenie, un mare ctitor de lăcașuri sfinte, printre care mănăstirea Frăsinei și biserica Sfântul Gheorghe de la Cernica, locul unde își doarme somnul de veci.

Ce semnificație are jertfa sfântului pentru credincioși

Sfântul Calinic a trăit în sărăcie de bunăvoie, împărțind tot ce a agonisit văduvelor și săracilor. Cei care l-au cunoscut l-au descris ca pe un om cu trup firav și chip senin, care vorbea mereu cu blândețe și purta grija tuturor celor aflați în nevoi.

Credincioșii ca pe un vas ales al Domnului, înzestrat cu darul facerii de minuni și al tămăduirii bolnavilor. Semnificația vieții sale este un îndemn la bunătate, milostenie și rugăciune neîncetată. Este considerat și astăzi un grabnic ajutător pentru cei care se închină cu credință la sfintele sale moaște aflate la Cernica.

Rugăciune către Sfântul Calinic de la Cernica

În această zi de sărbătoare, credincioșii rostesc cu evlavie troparul dedicat ierarhului, cerându-i mijlocirea în fața lui Dumnezeu.

„De Dumnezeu purtătorule, părintele nostru Calinic, povăţuitorule al călugărilor, podoaba cuvioşilor şi lauda arhiereilor, ajutătorule al celor din nevoi şi făcătorule de minuni! Cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veseleşti; cu care roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace şi mare milă.”