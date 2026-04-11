Acasa » Meteo » Cum va fi vremea de Paște: Temperaturile cresc ușor, dar rămânem cu ploi și ninsori la munte

Cum va fi vremea de Paște: Temperaturile cresc ușor, dar rămânem cu ploi și ninsori la munte

11 apr. 2026, 11:51
Un val de aer rece de origine arctic maritim va traversa întregul continent
Cuprins
  1. Vremea 11 aprilie, în țară
  2. Vremea în Capitală

Vremea, 11 aprilie vine cu o creștere ușoară a valorilor temperaturilor, dar atmosfera va rămâne mai rece decât este normal pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și precipitații slabe în mai multe regiuni ale țării.

Vremea 11 aprilie, în țară

Meteorologii anunță că temperaturile de seară, vor fi în urcare, dar se vor menține sub mediile climatologice.

Precipitațiile se vor semnala în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania, dar și în zonele montane.

La munte vor predomina ninsorile, în zonele subcarpatice vor fi precipitații mixte, iar în restul țării va ploua, în timp ce în regiunile estice se va semnala trecător măzăriche.

Conform Meteo, temperaturile maxime vor varia între 7…8 grade în estul Transilvaniei și 16 grade în sud-vestul Olteniei, iar minimele vor coborî la -5 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va forma brumă.

Vremea în Capitală

În București, valorile termice se vor situa în continuare sub cele specifice acestei perioade a anului.

Cerul va prezenta înnorări temporare, iar pe parcursul zilei vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată, în timp ce vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi în creștere ușoară față de intervalul anterior, atingând 13…14 grade, în timp ce temperatura minimă se va situa între 2 și 4 grade.

Citește și...
Vremea începe să se încălzească de mâine. Ce spun meteorologii despre prognoza din noaptea de Înviere
Meteo
Vremea începe să se încălzească de mâine. Ce spun meteorologii despre prognoza din noaptea de Înviere
Ninsori și vreme de iarnă înainte de Paște în România. Ce trebuie să știe turiștii care merg la munte în următoarea perioadă
Meteo
Ninsori și vreme de iarnă înainte de Paște în România. Ce trebuie să știe turiștii care merg la munte în următoarea perioadă
Vremea se strică în București, până sâmbătă. Meteorologii estimează temperaturi scăzute și ploi
Meteo
Vremea se strică în București, până sâmbătă. Meteorologii estimează temperaturi scăzute și ploi
Frig extrem în aprilie! Dimineață de iarnă, cu -12°C în plină primăvară. Unde a fost cel mai frig
Meteo
Frig extrem în aprilie! Dimineață de iarnă, cu -12°C în plină primăvară. Unde a fost cel mai frig
Vremea, 8 aprilie: răcire accentuată, vânt puternic și ninsoare la munte
Meteo
Vremea, 8 aprilie: răcire accentuată, vânt puternic și ninsoare la munte
A nins în România. Utilajele au intervenit de urgență pe un drum național
Meteo
A nins în România. Utilajele au intervenit de urgență pe un drum național
Vremea, 7 aprilie: răcire în toată țara, vânt puternic și ninsori la munte
Meteo
Vremea, 7 aprilie: răcire în toată țara, vânt puternic și ninsori la munte
Vânt puternic în majoritatea regiunilor țării. ANM a emis o avertizare Cod galben valabil până marți
Meteo
Vânt puternic în majoritatea regiunilor țării. ANM a emis o avertizare Cod galben valabil până marți
Vremea, 6 aprilie: temperaturi în creștere, instabilitate în nord, centru și zonele montane
Meteo
Vremea, 6 aprilie: temperaturi în creștere, instabilitate în nord, centru și zonele montane
Vremea, 4 aprilie: zi schimbătoare, cu ploi și temperaturi în creștere
Meteo
Vremea, 4 aprilie: zi schimbătoare, cu ploi și temperaturi în creștere
12:31 - Tragedie în Spania: Un copil român de 11 ani a fost ucis într-o toaletă publică
12:07 - Calendar Ortodox 11 aprilie: Viața și minunile Sfântului Calinic de la Cernica, vasul ales al Domnului
11:34 - Donald Trump, încrezător în negocierile cu Iranul: „Vom deschide Strâmtoarea Ormuz destul de curând”
10:31 - (VIDEO) Momentul în care Capsula Orion s-a întors pe Pământ după 10 zile în spațiu
10:03 - Casa șefului OpenAI a fost vizată de un atac cu cocktail Molotov. Ce a amenințat agresorul înainte să fie prins
09:29 - (FOTO) Nicușor Dan, surprins cu șeful PSD Prahova la mănăstire în Vinerea Mare. Daniel Nanu:„Fără anunț, fără protocol”
23:57 - Consiliul pentru Pace a fost pus pe butuci. Organismul lui Trump nu are bani să funcționeze
23:55 - Probleme neașteptate în familia Cristina Cioran, chiar înainte de sărbători. Ce i s-a întâmplat fostei prezentatoare TV
23:52 - În ce stare se află Fulgy, ajuns la Psihiatrie. Viorica și Ioniță de la Clejani au spus ce se întâmplă cu fiul lor: „Am mers la biserică să ne rugăm pentru el”
23:36 - Cum vrea PSD să scumpească biletele și la metrou, și la STB, deși public plânge de mila bucureștenilor