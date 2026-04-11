Vremea, 11 aprilie vine cu o creștere ușoară a valorilor temperaturilor, dar atmosfera va rămâne mai rece decât este normal pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și precipitații slabe în mai multe regiuni ale țării.

Vremea 11 aprilie, în țară

anunță că temperaturile de seară, vor fi în urcare, dar se vor menține sub mediile climatologice.

Precipitațiile se vor semnala în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania, dar și în zonele montane.

La munte vor predomina ninsorile, în zonele subcarpatice vor fi precipitații mixte, iar în restul țării va ploua, în timp ce în regiunile estice se va semnala trecător măzăriche.

Conform , temperaturile maxime vor varia între 7…8 grade în estul Transilvaniei și 16 grade în sud-vestul Olteniei, iar minimele vor coborî la -5 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va forma brumă.

Vremea în Capitală

În București, valorile termice se vor situa în continuare sub cele specifice acestei perioade a anului.

Cerul va prezenta înnorări temporare, iar pe parcursul zilei vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată, în timp ce vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi în creștere ușoară față de intervalul anterior, atingând 13…14 grade, în timp ce temperatura minimă se va situa între 2 și 4 grade.