Miracolul s-a împlinit: Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim și se pregătește să ajungă și în România

Flavia Codreanu
11 apr. 2026, 14:56
sursă foto: Basilica.ro
Sfânta Lumină a fost primită la Mormântul Mântuitorului din Ierusalim în această sâmbătă, în jurul orei 14:13. Flacăra va ajunge în România în seara aceasta pentru a fi oferită credincioșilor la slujba de Înviere.

Lumina va ajunge pe Aeroportul Otopeni sâmbătă seară, fiind adus de Arhimandritul Ioan Meiu de la Locurile Sfinte.

Reprezentanții eparhiilor vor prelua flacăra pentru a o distribui în parohiile din România și Republica Moldova, continuând tradiția inițiată în anul 2009.

În jurul orei 19:00, Patriarhul Daniel va primi oficial Lumina la Catedrala Patriarhală din București.

Lumina Sfântă apare în fiecare an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei din Sâmbăta Mare, între orele 12:30 și 14:30.

Potrivit tradiției, focul se aprinde în mod miraculos deasupra Sfântului Mormânt și, în primele minute, flacăra are proprietatea de a nu arde.

Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, Patriarhia Română a pregătit un plan B, în cazul în care ar fi apărut probleme.

În situația în care zborul nu s-ar fi putut efectua, la Catedrala Patriarhală este păstrată o lumină aprinsă de anul trecut pentru a fi folosită la slujbă.

Patriarhia a explicat situația dificil în care se desfășoară transportul din acest an.

„Ținând cont de situația geopolitică actuală, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută”, a declarat BOR pentru presă.

