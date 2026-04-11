Cum sunt manipulați algoritmii X înainte de votul decisiv din Ungaria. Conturi false îl promovează pe Viktor Orbán

Flavia Codreanu
11 apr. 2026, 14:07
Premierul ungar Viktor Orban. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Michal Sv
Cuprins
  1. Cine controlează această rețea de conturi false din străinătate
  2. Care este implicarea Rusiei în această rețea de conturi
  3. Cum funcționează Telegram ca incubator pentru manipulare

O rețea de conturi false operată din străinătate a fost reactivată pentru a-l susține pe Viktor Orbán pe platforma X.

Cine controlează această rețea de conturi false din străinătate

Profilurile sunt gestionate din Nigeria și alte zone din Asia sau Africa de Vest.

Acestea funcționează automatizat și distribuie masiv postări favorabile premierului ungar și ideilor de extremă dreapta. Metoda a fost folosită anterior și la alegerile din Olanda pentru a amplifica anumite mesaje politice.

„Identificată pentru prima dată în timpul alegerilor parlamentare olandeze din octombrie 2025, rețeaua a fost observată ulterior folosind același modus operandi înainte de alegerile din Ungaria din aprilie 2026”, a precizat Alliance4Europe într-un comunicat de presă.

Care este implicarea Rusiei în această rețea de conturi

Moscova este unul dintre susținătorii lui Viktor Orban în cursa pentru alegeri și face eforturi mari pentru a-l sprijini.

Manipularea digitală este la un nivel foarte ridicat, deoarece rivalul său, Peter Magyar, conduce în sondajele de opinie independente.

Armata de boți urmărește să ofere o imagine de falsă popularitate conținutului pro-rus în limba maghiară.

Potrivit organizației, rețeaua este formată din câteva sute de conturi false, „gestionate în principal din Nigeria și alte țări vest-africane și asiatice”.

Cum funcționează Telegram ca incubator pentru manipulare

Aplicația Telegram este folosită pentru a lansa valuri de mesaje care provoacă teamă în rândul alegătorilor maghiari, scrie Agerpres.

Multe dintre aceste texte sunt create de surse rusești și sunt copiate identic pe sute de canale în doar câteva minute. Odată lansate acolo, aceste postări sunt preluate de rețeaua de conturi false și mutate pe platforme precum X sau Facebook.

Specialiștii au explicat cum sunt folosiți acești operatori online pentru a manipula publicul.

„Telegram funcționează ca un incubator pentru aceste narațiuni, care ulterior se propagă pe alte platforme precum Facebook sau X”, a arătat studiul realizat de Vox Harbor.

Citește și...
Miracolul s-a împlinit: Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim și se pregătește să ajungă și în România
Externe
Miracolul s-a împlinit: Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim și se pregătește să ajungă și în România
Tragedie în Spania: Un copil român de 11 ani a fost ucis într-o toaletă publică
Externe
Tragedie în Spania: Un copil român de 11 ani a fost ucis într-o toaletă publică
Donald Trump, încrezător în negocierile cu Iranul: „Vom deschide Strâmtoarea Ormuz destul de curând”
Externe
Donald Trump, încrezător în negocierile cu Iranul: „Vom deschide Strâmtoarea Ormuz destul de curând”
(VIDEO) Momentul în care Capsula Orion s-a întors pe Pământ după 10 zile în spațiu
Externe
(VIDEO) Momentul în care Capsula Orion s-a întors pe Pământ după 10 zile în spațiu
Casa șefului OpenAI a fost vizată de un atac cu cocktail Molotov. Ce a amenințat agresorul înainte să fie prins
Externe
Casa șefului OpenAI a fost vizată de un atac cu cocktail Molotov. Ce a amenințat agresorul înainte să fie prins
Consiliul pentru Pace a fost pus pe butuci. Organismul lui Trump nu are bani să funcționeze
Externe
Consiliul pentru Pace a fost pus pe butuci. Organismul lui Trump nu are bani să funcționeze
Cea mai înaltă clădire din lume este aproape gata. Zgârie-norul din China va fi inaugurat după 18 ani de așteptare
Externe
Cea mai înaltă clădire din lume este aproape gata. Zgârie-norul din China va fi inaugurat după 18 ani de așteptare
Atac cu cocktail Molotov asupra casei boss-ului ChatGPT. Autoritățile au arestat un suspect
Externe
Atac cu cocktail Molotov asupra casei boss-ului ChatGPT. Autoritățile au arestat un suspect
Final de misiune pentru Artemis II: Cum se va desfășura întoarcerea astronauților NASA pe Pământ
Externe
Final de misiune pentru Artemis II: Cum se va desfășura întoarcerea astronauților NASA pe Pământ
Incident de securitate la Chișinău. O alertă cu bomba a provocat haos pe Aeroportul „Eugen Doga”
Externe
Incident de securitate la Chișinău. O alertă cu bomba a provocat haos pe Aeroportul „Eugen Doga”
Ultima oră
16:12 - Accident grav, urmat de un incendiu, în Timiș. Bilanțul victimelor
15:53 - Prințul Harry a fost dat în judecată de fosta sa organizație caritabilă. Motivul
15:31 - Șoferiță prinsă cu 176 km/h, pe un drum din Constanța. Cum s-a scuzat: „Se ard cozonacii în cuptor”
15:14 - Rădulescu (BNR): Ne-ar fi ajutat banii din Fondul de rezervă al Guvernului ca să atenuăm criza din Golf, dar nu-i mai avem pentru că au fost tocați pe nimic
14:56 - Miracolul s-a împlinit: Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim și se pregătește să ajungă și în România
14:32 - Pregătiri de Paște terminate la spital: Două femei din Iași au suferit accidente casnice grave în bucătărie
13:38 - (FOTO) Lumina Sfântă ajunge în România cu un avion privat de lux
13:01 - Alertă sanitară: 1,5 milioane de ouă cu Salmonella au fost oprite să ajungă în magazine
12:31 - Tragedie în Spania: Un copil român de 11 ani a fost ucis într-o toaletă publică
12:07 - Calendar Ortodox 11 aprilie: Viața și minunile Sfântului Calinic de la Cernica, vasul ales al Domnului