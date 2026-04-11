O rețea de conturi false operată din străinătate a fost reactivată pentru a-l susține pe pe platforma X.

Cine controlează această rețea de conturi false din străinătate

Profilurile sunt gestionate din Nigeria și alte zone din Asia sau Africa de Vest.

Acestea funcționează automatizat și distribuie masiv postări favorabile premierului ungar și ideilor de extremă dreapta. Metoda a fost folosită anterior și la alegerile din Olanda pentru a amplifica anumite mesaje politice.

„Identificată pentru prima dată în timpul alegerilor parlamentare olandeze din octombrie 2025, rețeaua a fost observată ulterior folosind același modus operandi înainte de alegerile din Ungaria din aprilie 2026”, a precizat Alliance4Europe într-un comunicat de presă.

Care este implicarea Rusiei în această rețea de conturi

Moscova este unul dintre susținătorii lui Viktor Orban în cursa pentru alegeri și face eforturi mari pentru a-l sprijini.

Manipularea digitală este la un nivel foarte ridicat, deoarece rivalul său, Peter Magyar, conduce în sondajele de opinie independente.

Armata de boți urmărește să ofere o imagine de falsă popularitate conținutului pro-rus în limba maghiară.

Potrivit organizației, rețeaua este formată din câteva sute de conturi false, „gestionate în principal din Nigeria și alte țări vest-africane și asiatice”.

Cum funcționează Telegram ca incubator pentru manipulare

Aplicația Telegram este folosită pentru a lansa valuri de mesaje care provoacă teamă în rândul alegătorilor maghiari, scrie .

Multe dintre aceste texte sunt create de surse rusești și sunt copiate identic pe sute de canale în doar câteva minute. Odată lansate acolo, aceste postări sunt preluate de rețeaua de conturi false și mutate pe platforme precum X sau Facebook.

Specialiștii au explicat cum sunt folosiți acești operatori online pentru a manipula publicul.

„Telegram funcționează ca un incubator pentru aceste narațiuni, care ulterior se propagă pe alte platforme precum Facebook sau X”, a arătat studiul realizat de Vox Harbor.