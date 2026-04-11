Acasa » Externe » Donald Trump, încrezător în negocierile cu Iranul: „Vom deschide Strâmtoarea Ormuz destul de curând"

Donald Trump, încrezător în negocierile cu Iranul: „Vom deschide Strâmtoarea Ormuz destul de curând”

Flavia Codreanu
11 apr. 2026, 11:34
Donald Trump, încrezător în negocierile cu Iranul: „Vom deschide Strâmtoarea Ormuz destul de curând”
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Bestimage / Photo Press Service / BESTIMAGE
Cuprins
  1. Ce soluții există pentru deblocarea crizei conform lui Donald Trump
  2. Cine participă la negocierile internaționale de săptămâna viitoare
  3. De ce a fost nemulțumit președintele de aliații NATO

Conform lui Donald Trump, Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă destul de curând. Președintele SUA a anunțat că mai multe țări s-au oferit deja să ajute la deblocarea acestei rute esențiale pentru energia globală.

Ce soluții există pentru deblocarea crizei conform lui Donald Trump

Președintele american a explicat că alte state sunt direct interesate de această zonă, deoarece folosesc strâmtoarea pentru propriile transporturi de petrol și gaze.

Deși nu a oferit detalii tehnice despre modul în care se va face deblocarea, el s-a arătat surprinzător de  încrezător că situația se va merge bine. Strâmtoarea Ormuz este punctul prin care trec aproximativ 20% din resursele energetice ale lumii.

„Alte ţări folosesc strâmtoarea. Aşadar, avem alte ţări care se oferă să ne ajute”, a spus Trump. „Nu va fi uşor… Aş spune asta – o vom deschide destul de curând”, a declarat Donald Trump pentru reporteri, scrie Reuters.

Cine participă la negocierile internaționale de săptămâna viitoare

În timp ce SUA pun presiune pe aliați, Marea Britanie pregătește o întâlnire cu oficiali din 41 de țări.

Discuțiile se vor concentra pe găsirea unor soluții, se iau în calcul inclusiv măsuri economice și politice, pentru a elibera navele blocate în Golful Persic.

Aceste negocieri sunt foarte importante pentru restabilirea echilibrului pe piața globală, grav afectată de atacurile recente.

„În timp ce la prima rundă de negocieri au participat miniştrii de externe, la următoarea vor fi implicaţi oficiali de la nivelul directorilor politici”, a declarat un oficial britanic pentru POLITICO.

De ce a fost nemulțumit președintele de aliații NATO

Donald Trump a spus că este nemulțumirea față de faptul că partenerii din NATO nu au intervenit mai rapid pentru a ajuta la protejarea strâmtorii.

În urma unei întâlniri recente cu secretarul general Mark Rutte, s-a cerut guvernelor europene să vină cu angajamente clare în doar câteva zile.

„Preşedintele SUA doreşte în câteva zile angajamente concrete pentru a ajuta la securizarea strâmtorii”, a declarat Mark Rutte după întâlnirea cu Trump.

O delegație americană condusă de vicepreședintele JD Vance a ajuns la Islamabad pentru a discuta direct cu reprezentanții Iranului.

Sunt primele încercări oficiale de a negocia un armistițiu care, în prezent, este considerat extrem de sensibil. Dacă negocierile vor fi pozitive, atunci s-ar pune capăt celei mai mari crize de combustibil din istorie.

„Traficul naval prin strâmtoare a rămas blocat”, a informat presa internațională despre situația de după anunțul armistițiului fragil cu Teheranul.

Tags:
