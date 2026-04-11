Șeful OpenAI, Sam Altman, a fost ținta unui atac cu un cocktail Molotov la locuința sa din San Francisco. Agresorul a amenința va incendia sediul companiei.

Ce s-a întâmplat la casa unde locuiește șeful OpenAI, Sam Altman

Atacul a avut loc în jurul orei 4 dimineața, când un dispozitiv incendiar a fost aruncat spre poarta casei CEO-ului OpenAI.

Poliția a intervenit imediat după izbucnirea focului, însă suspectul reușise deja să fugă. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale.

„Din fericire, nimeni nu a fost rănit”, a precizat un purtător de cuvânt al OpenAI, într-un comunicat oficial.

Cum a fost prins atacatorul

La scurt timp după atac, același bărbat a mers la sediul central al companiei, unde a amenințat că va da foc birourilor.

Polițiștii l-au identificat și l-au arestat pe tânărul de 20 de ani. Ulterior compania a mulțumit autorităților pentru modul în care au acționat.

„Apreciem foarte mult modul în care poliția din San Francisco a intervenit și ajutorul primit din partea municipalității pentru a-i menține pe angajații noștri în siguranță. Individul a fost reținut și colaborăm cu poliția în derularea anchetei”, a transmis compania OpenAI pentru presă.

Cu ce controverse se confruntă șeful OpenAI, Sam Altman

Atacul coincide cu o perioadă în care OpenAI este criticat pentru acordurile semnate cu Departamentul Apărării al SUA.

Activiștii au protestat în repetate rânduri lângă sediul companiei, cerând angajaților să ia atitudine împotriva parteneriatelor militare.

Pe lângă toate acestea, lupta pentru monopol pe piața de a pus o presiune imensă pe umerii conducerii. Întreaga industrie valorează acum peste un trilion de dolari, scrie .

Ce acuzații îi aduce Elon Musk lui Sam Altman în instanță

Sam Altman se află și într-un război juridic cu Elon Musk, care vrea să îl elimine din conducerea companiei.

Musk susține că a fost indus în eroare pentru a dona zeci de milioane de dolari unei organizații care a abandonat misiunea nonprofit pentru a deveni o afacere comercială profitabilă.

„Reclamantul va solicita o decizie prin care Altman să fie revocat din funcția de director în cadrul consiliului nonprofit OpenAI și prin care atât Altman, cât și Brockman, să fie înlăturați din funcțiile de conducere ale entității comerciale OpenAI. Înlăturarea conducerii unei organizații caritabile este o măsură frecventă atunci când respectivele persoane nu reușesc să protejeze sau să îndeplinească misiunea publică a acesteia”, au declarat avocații lui Elon Musk în documentele depuse la tribunal.