(VIDEO) Momentul în care Capsula Orion s-a întors pe Pământ după 10 zile în spațiu

Flavia Codreanu
11 apr. 2026, 10:31
sursă foto: X/ NASA
Misiune îndeplinită pentru Artemis II,  capsula Orion și cei patru astronauți au amerizat cu succes în Oceanul Pacific. Astfel, se marchează finalul primei călătorii a oamenilor în jurul Lunii din ultimele cinci decenii.

Misiune îndeplinită pentru Artemis II. Cum s-a desfășurat revenirea pe Pământ

Capsula Orion, botezată Integrity, a atins apa în condiții foarte, vineri, la ora locală 17:07, în apropierea coastelor Californiei.

Misiunea a durat aproape 10 zile, timp în care astronauții au parcurs peste un milion de kilometri și au stabilit un nou record de distanță în spațiu.

Momentul istoric al aterizării a fost urmărit de milioane de oameni prin transmisiunile live ale NASA.

„O coborâre perfectă pe apă pentru Integrity și cei patru astronauți ai săi”, a spus comentatorul NASA Rob Navias la câteva momente după aterizare.

Suntem stabili – toți cei patru membri ai echipajului sunt în regulă”, a transmis prin radio comandantul misiunii, Reid Wiseman, imediat după amerizare.

Care este starea de sănătate a astronauților după această misiune îndeplinită pentru Artemis II

Echipele de recuperare ale Marinei SUA și ale NASA au ajuns la capsulă în mai puțin de două ore.

Cei patru membri ai echipajului, americanii Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și canadianul Jeremy Hansen, au fost scoși din navă și verificați imediat de personalul medical.

NASA a confirmat că toți astronauții sunt sănătoși și în stare bună după efortul fizic.

„Apreciem foarte mult modul în care poliția din San Francisco a intervenit și ajutorul primit din partea municipalității pentru a-i menține pe angajații noștri în siguranță. Individul a fost reținut și colaborăm cu poliția în derularea anchetei”, a declarat un purtător de cuvânt al NASA despre siguranța operațiunilor.

Ce temperaturi a suportat nava la reintrarea în atmosferă

Capsula Orion a trecut prin testul suprem în momentul în care a lovit atmosfera Pământului cu o viteză de 33 de ori mai mare decât cea a sunetului.

Din cauza frecării, exteriorul navei s-a încins până la 2.760 de grade Celsius. Din această cauză s-a creat un nor de gaz ionizat care a tăiat comunicațiile radio pentru câteva minute.

Tensiunea a dispărut abia când parașutele s-au deschis și au încetinit căderea capsulei la doar 25 km/h.

„Această zi aparține fiecărui inginer și fiecărui tehnician care a contribuit la realizarea acestei misiuni. Echipajul și-a făcut treaba. Acum este rândul nostru”, a precizat Amit Kshatriya, administrator asociat NASA, în cadrul unei conferințe de presă.

Care sunt următorii pași pentru programul Artemis

După examinări medicale pe nava „John P. Murtha”, astronauții vor fi transportați la Houston pentru a se reîntâlni cu familiile lor.

Succesul acestei etape confirmă faptul că nava construită de Lockheed Martin este sigură pentru transportul. Așadar, se deschis noi orizonturi pentru o viitoare misiune pe Lună în anul 2028.

„O amerizare perfectă”, a declarat echipa de control a misiunii, subliniind că toate sistemele au funcționat conform planului.

