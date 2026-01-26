B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria

Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria

Traian Avarvarei
26 ian. 2026, 18:14
Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria
Un român în vârstă de 37 de ani a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria. Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum a încercat românul să fure trenul
  2. Românul a și rănit o polițistă

Un român în vârstă de 37 de ani a fost reținut în Austria, după ce a încercat să fure un tren din gara St. Valentin, districtul Amstetten.

Cum a încercat românul să fure trenul

Incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni. Bărbatul a intrat în tren folosind un ciocan de urgență și, odată ajuns în cabina mecanicului, a provocat mai multe distrugeri, inclusiv geamuri sparte, și a activat lumina și semnalul sonor ale garniturii. Posibil ca astfel să fi alertat autoritățile feroviare, care au chemat poliția. El a încercat să pornească trenul din loc, dar nu a reușit.

Românul a și rănit o polițistă

Polițiștii l-au prins și l-au dus la secție. El n-a vrut să colaboreze și să spună cine e. La un moment dat, când i se luau amprentele, el a apucat de păr o polițistă și a trântit-o la pământ. Ea a ajuns la spital, fiind rănită. Și un alt polițist a fost rănit ușor în timp ce încerca să intervină.

Până la urmă, individul a fost identificat ca fiind un român în vârstă de 37 de ani, scrie presa locală. El a fost închis la penitenciarul din St. Pölten, iar cercetările continuă.

Tags:
Citește și...
Unde exact este Raiul? Teoria unui om de știință care a predat la Harvard
Externe
Unde exact este Raiul? Teoria unui om de știință care a predat la Harvard
Pericol pentru bebeluși: Acest tip de lapte praf a fost retras urgent de la vânzare. Ce riscuri există
Externe
Pericol pentru bebeluși: Acest tip de lapte praf a fost retras urgent de la vânzare. Ce riscuri există
Nivelul violenței crește în Mexic. Atac armat pe terenul de fotbal. Autoritățile au numărat 11 morți
Externe
Nivelul violenței crește în Mexic. Atac armat pe terenul de fotbal. Autoritățile au numărat 11 morți
Noul ministru al Apărării al Ucrainei: „Obiectivul nostru este să eliminăm 50.000 de soldați ruși pe lună”
Externe
Noul ministru al Apărării al Ucrainei: „Obiectivul nostru este să eliminăm 50.000 de soldați ruși pe lună”
Tragedie în Filipine. Un număr de 15 persoane au murit, iar 18 sunt date dispărute în naufragiul unui feribot
Externe
Tragedie în Filipine. Un număr de 15 persoane au murit, iar 18 sunt date dispărute în naufragiul unui feribot
Accident aviatic tragic în Statele Unite. Un avion privat s-a prăbușit în flăcări. Opt persoane au murit
Externe
Accident aviatic tragic în Statele Unite. Un avion privat s-a prăbușit în flăcări. Opt persoane au murit
Delcy Rodríguez cere SUA să nu se implice în politica internă a Venezuelei
Externe
Delcy Rodríguez cere SUA să nu se implice în politica internă a Venezuelei
Israelul amână redeschiderea punctului Rafah până la recuperarea ultimului ostatic
Externe
Israelul amână redeschiderea punctului Rafah până la recuperarea ultimului ostatic
Miting politic încheiat dramatic în Brazilia. Zeci de simpatizanți ai fostului președinte Bolsonaro loviți de fulger
Externe
Miting politic încheiat dramatic în Brazilia. Zeci de simpatizanți ai fostului președinte Bolsonaro loviți de fulger
Barack Obama reacționează după incidentul din Minnesota. Fostul președinte reclamă un atac la valorile fundamentale ale Americii
Externe
Barack Obama reacționează după incidentul din Minnesota. Fostul președinte reclamă un atac la valorile fundamentale ale Americii
Ultima oră
18:39 - Ajutor de 15.000 lei pentru acești români: Cine poate primi voucherele și cum funcționează programul
18:25 - S-au găsit bani pentru autostrăzile neterminate. Autostrada Moldovei și cea a Unirii se fac din banii pentru înarmare. Pe ce se cheltuie banii din programul SAFE (VIDEO)
17:59 - Ce propune ministrul Apărării pentru angajații din MApN, care se află în prag de pensionare: „Asta va salva un culoar din cele 2” (VIDEO)
17:56 - Cum arată cabina Stelei Popescu: Ce obiecte au păstrat colegii de la Teatrul „Constantin Tănase”
17:44 - Unde exact este Raiul? Teoria unui om de știință care a predat la Harvard
17:26 - Ministrul Justiției, reacție după ce turcul care a ucis un polițist a evadat: „Am dispus o verificare de către Corpul de control” (VIDEO)
17:22 - Lovitură de proporții pentru deputatul PNL Marilen Pirtea. Hoții i-au spart o vilă care nu există oficial. Hoții nu au furat mai nimic, dar îl dau pe mâna ANI
17:03 - Ministrul Justiției, reacție după crima de la Cenei. Scade vârsta pentru răspunderea penală în cazul minorilor? (VIDEO)
16:58 - E oficial acum! PRO TV a anunțat schimbări majore. Ce va difuza în locul emisiunii lui Cătălin Măruță
16:48 - Andi Moisescu face mărturisiri despre Carmen Tănase: „Mamă, cum o reacționa Carmen?”