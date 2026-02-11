Un bărbat din Rusia care și-a schimbat numele în Iisus Petrovici Hristos a fost obligat de instanță să revină la numele lui real – Evgeny Petrovici Cekulaev, scrie .

Obligat să renunțe la numele Iisus

Verdictul a fost pronunțat de Tribunalul din Novo-Savinovsky, după o plângere formulată de procurorul din Kazan, Ildar Ismagilov.

Procurorul a considerat că adoptarea numelui de Iisus Hristos poate induce în eroare publicul și poate leza sentimentele credincioșilor.

Rusul nu e tocmai un inocent

Presa rusă scrie că, în trecut, bărbatul a fost condamnat de mai multe ori pentru jafuri și agresiuni.

De asemenea, în decembrie anul trecut, a primit 2 ani de închisoare cu suspendare pentru că a înregistrat fictiv 45 de migranți în apartamentul său. Totodată, a fost condamnat la plata unei amenzi de 13.000 de ruble. El s-a apărat spunând că nu are bani, încasează doar o pensie de invaliditate, or de la migranții respectivi a primit câte 2.000 de ruble.

În 2015, Evgeny Petrovici Cekulaev a fost diagnosticat cu tulburare de personalitate, rezultat al unei leziuni cerebrale severe suferite în 2010.