B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Rusia: Un bărbat care și-a schimbat numele în Iisus Hristos a fost obligat de instanță să revină la numele lui

Rusia: Un bărbat care și-a schimbat numele în Iisus Hristos a fost obligat de instanță să revină la numele lui

Traian Avarvarei
11 feb. 2026, 18:21
Rusia: Un bărbat care și-a schimbat numele în Iisus Hristos a fost obligat de instanță să revină la numele lui
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Obligat să renunțe la numele Iisus
  2. Rusul nu e tocmai un inocent

Un bărbat din Rusia care și-a schimbat numele în Iisus Petrovici Hristos a fost obligat de instanță să revină la numele lui real – Evgeny Petrovici Cekulaev, scrie presa locală.

Obligat să renunțe la numele Iisus

Verdictul a fost pronunțat de Tribunalul din Novo-Savinovsky, după o plângere formulată de procurorul din Kazan, Ildar Ismagilov.

Procurorul a considerat că adoptarea numelui de Iisus Hristos poate induce în eroare publicul și poate leza sentimentele credincioșilor.

Rusul nu e tocmai un inocent

Presa rusă scrie că, în trecut, bărbatul a fost condamnat de mai multe ori pentru jafuri și agresiuni.

De asemenea, în decembrie anul trecut, a primit 2 ani de închisoare cu suspendare pentru că a înregistrat fictiv 45 de migranți în apartamentul său. Totodată, a fost condamnat la plata unei amenzi de 13.000 de ruble. El s-a apărat spunând că nu are bani, încasează doar o pensie de invaliditate, or de la migranții respectivi a primit câte 2.000 de ruble.

În 2015, Evgeny Petrovici Cekulaev a fost diagnosticat cu tulburare de personalitate, rezultat al unei leziuni cerebrale severe suferite în 2010.

Tags:
Citește și...
7 țări care au interzis Ziua Îndrăgostiților. Ce pedepse riscă cei care oferă flori sau ciocolată
Externe
7 țări care au interzis Ziua Îndrăgostiților. Ce pedepse riscă cei care oferă flori sau ciocolată
Bani falși de peste un miliard de euro, confiscați de Europol. Milioane de bancnote din China, găsite în România
Externe
Bani falși de peste un miliard de euro, confiscați de Europol. Milioane de bancnote din China, găsite în România
Parlamentul European aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Ce rol își asumă Uniunea Europeană după retragerea Statelor Unite
Externe
Parlamentul European aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Ce rol își asumă Uniunea Europeană după retragerea Statelor Unite
Fermierii spanioli blochează Madridul în semn de protest. Ce nemulțumiri au față de politicile agricole europene (VIDEO)
Externe
Fermierii spanioli blochează Madridul în semn de protest. Ce nemulțumiri au față de politicile agricole europene (VIDEO)
Ucraina își mută stațiile electrice în subteran pentru a le salva de bombardamentele Rusiei
Externe
Ucraina își mută stațiile electrice în subteran pentru a le salva de bombardamentele Rusiei
Irlanda oferă artiștilor un venit săptămânal garantat. Ce presupune programul unic lansat de stat
Externe
Irlanda oferă artiștilor un venit săptămânal garantat. Ce presupune programul unic lansat de stat
Pericolul rețelelor sociale pentru sănătatea mentală a tinerilor. Activitatea online comparată cu consumul de droguri
Externe
Pericolul rețelelor sociale pentru sănătatea mentală a tinerilor. Activitatea online comparată cu consumul de droguri
Cazul Jacques Leveugle: Un bărbat de 79 de ani este suspectat că a agresat 89 de copii și și-a ucis rudele
Externe
Cazul Jacques Leveugle: Un bărbat de 79 de ani este suspectat că a agresat 89 de copii și și-a ucis rudele
Limba română câștigă teren în universitățile britanice. Ce anunță Oana Țoiu despre planurile pentru școlile din Regatul Unit
Externe
Limba română câștigă teren în universitățile britanice. Ce anunță Oana Țoiu despre planurile pentru școlile din Regatul Unit
Proteste violente zguduie Tirana după acuzații de corupție la nivel înalt. Ce a scos mii de oameni în stradă (FOTO, VIDEO)
Externe
Proteste violente zguduie Tirana după acuzații de corupție la nivel înalt. Ce a scos mii de oameni în stradă (FOTO, VIDEO)
Ultima oră
18:26 - Sute de mii de BMW-uri chemate de urgență în service. Defecțiunea care poate duce la incendiu și lista completă a modelelor vizate
18:15 - Reacția lui CRBL în urma comentariilor despre divorțul de fosta soție, Elena Vîșcu. Ce a declarat artistul
18:04 - Nuțu Cămătaru, la un pas de reabilitare. Magistrații au decis că este un om cinstit
17:53 - Copiii din generația digitală se confruntă tot mai des cu anxietate și izolare emoțională. Află când este momentul potrivit pentru a apela la ajutor specializat
17:42 - 7 țări care au interzis Ziua Îndrăgostiților. Ce pedepse riscă cei care oferă flori sau ciocolată
17:32 - Șefii de Consilii Județene îl amenință pe Bolojan. „După ce vedem legea bugetului, vedem ce facem cu premierul” (VIDEO)
17:27 - Cluj: Polițiști lăsați în frig de un cuib de barză. Cum s-a transformat o situație amuzantă într-un coșmar birocratic (FOTO)
17:05 - Președintele Senatului, Mircea Abrudean, după noua amânare a reformei pensiilor magistraților: „E o situație tristă, iar România are de suferit”
17:01 - Bani falși de peste un miliard de euro, confiscați de Europol. Milioane de bancnote din China, găsite în România
16:57 - Destinații romantice în Europa, de Valentine’s Day. Unde să petreceți o vacanță în doi (VIDEO)