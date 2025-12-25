B1 Inregistrari!
Vloggerii Cristi și Denisa, peripeții la intrarea în Rusia: „După 9 ore, am ieșit în sfârșit de la Imigrări. Am fost dezbrăcați cu totul” (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 dec. 2025, 19:51
Vloggerii Cristi și Denisa, peripeții la intrarea în Rusia: „După 9 ore, am ieșit în sfârșit de la Imigrări. Am fost dezbrăcați cu totul” (VIDEO)
Denisa și Cristi. Sursa foto: Captură video - In2 Prin Lume / YouTube
Cuprins
  1. „Am fost dezbrăcați cu totul”
  2. „Au avut acces complet la ceea ce aveam noi”

Cristi și Denisa, doi cunoscuți vloggeri de călătorie, au avut parte de o primire ostilă în Rusia, după ce funcționarii de acolo au văzut în documentele lor că înainte au călătorit în Ucraina.

„Am fost dezbrăcați cu totul”

„După 9 ore, am ieșit în sfârșit de la Imigrări, după 2 interogatorii. Wi-Fi-ul este, însă nu poți să-l accesezi dacă nu ai număr de Rusia”, a povestit Cristi. Partenera sa, Denisa, a continuat: „Deci am fost dezbrăcați cu totul, dacă pot să zic așa”.

„După întrebarea dacă vorbesc limba rusă, m-a întrebat de ce am venit în Rusia. Ca în fiecare țară în care ajungi, te întreabă de ce ai ales să vii la noi. Nu a fost întrebare normală. Iar după. O a treia întrebare a fost de ce am fost în țara inamică, Ucraina. Putem să spunem acest lucru, pentru că nu e interzis.

Noi am fost anul trecut în acea țară. În 2024 am fost de două ori în Kiev, în Odessa prima dată, iar după am intrat din Iași în Cernauți. Pentru că nouă așa ne s-a părut cel mai simplu. Dar e un lucru care nu a fost chiar ok (pentru ruși), pentru că am intrat de două ori și a devenit și mai suspect”, au povestit cei doi în vlogul lor, potrivit Click!.

„Au avut acces complet la ceea ce aveam noi”

De asemenea, ei au fost supuși și unei percheziții informatice. Cristi și Denisa au fost nevoiți să le pună la dispoziție telefoanele, laptopurile și hard-disk-urile externe: „Ne-a cerut parolele la tot, așa încât să poată umbla ei când vor, unde vor. Deci, pur și simplu au avut acces complet la ceea ce aveam noi. Două telefoane, un laptop și un hard extern. Deci am fost dezbrăcați cu totul, dacă pot să zic așa”.

Vloggerii au mai spus că și-au primit telefoanele aproape descărcate: „Vă dați seama, când ne-au venit telefoanele înapoi, eu aveam telefonul încărcat la 65% și l-am primit la 16%. Deci, cred că acelor domni ori le-a plăcut foarte mult că aveam un iPhone 17 Pro Max și au putut să-l folosească și să se uite la el, ori s-a cam umblat pe el. Și noi făceam și glume. Să vezi că acum suntem și spionați”.

